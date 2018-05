El espárrago, una textura especial de sabor intenso

El espárrago es una hortaliza muy versátil en la cocina, de intenso sabor y de especial textura. Es un alimento muy consumido, ya que es muy saludable, aporta mucha fibra, tiene un gran poder diurético y es poco calórico.

Los mercados municipales están repletos de espárragos frescos blancos, verdes y silvestres. Los blancos se recolectan cuando la yema sale apenas de la tierra y tienen este color por la ausencia de clorofila, al no darles el sol. De tallos jugosos, sabor suave y fino, en su mayoría provienen de Navarra y tienen IGP. Son poco utilizados en los hogares, ya que requiere pelarlos y limpiarlos muy bien, por lo que su mayor consumo llega a través de la conserva.

Por su lado, los espárragos verdes se cultivan fuera de la tierra al sol. De esta forma consiguen el color, un sabor más potente y se consume en fresco. El espárrago verde que se cultiva en Aranjuez resulta excelente y no tiene nada que ver con los importados. Son ideales para cocinar a la plancha, revueltos y en tempura.

Forma silvestre // Los espárragos trigueros solo se encuentran de forma silvestre. La temporada empieza unas semanas antes que los cultivados, sobre el mes de febrero, y acaba en mayo. Al paladar son ligeramente amargos, muy aromáticos y tienen mucha merma. La forma más consumida es en tortilla o revueltos, acompañados de ajos tiernos, salteados con otras verduras y jamón.

Si se va a buscar espárragos es importante saber tratarlos con cuidado. Ya que ofrece anualmente sus frutos y no se debe estropear. Así, hay que cortar el espárrago por su base con una navaja teniendo cuidado de no sacar la mata ni tampoco dañar las raíces. En caso de que no se consuman los espárragos, deben conservarse en la parte menos fría del frigorífico con los tallos dentro de un bol con agua.