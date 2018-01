Raúl Resino lanza su menú 'Alcachofa de Benicarló vs el mar de Castellón'

El tiempo de la alcachofa ya ha llegado. Raúl Resino, chef del restaurante que lleva su mismo nombre en Benicarló, ha preparado para la ocasión un menú especial que se convertirá en una cita obligada para los amantes de la buena mesa. Desde hace cuatro años, el Restaurante Raúl Resino, que atesora una estrella Michelin, realiza unas jornadas únicas, en plena temporada de alcachofas y productos de la lonja de Benicarló, con guiños a la cocina tradicional de Castellón.

De esta forma, a partir del 10 de enero, estas esperadas jornadas darán su pistoletazo de salida hasta finales de marzo o primeros de abril, "según mande la calidad de la alcachofa y los productos de temporada", destaca Resino.

El menú, que está titulado 'Alcachofa DO Benicarló vs el mar de Castellón', está compuesto por 14 platos degustación, entre los que podemos encontrar auténticas joyas gastronómicas como alcachofa en su all i pebre de alcachofas; guiso de antiguos marineros benicarlandos de pulpo y garbanzos actualizado; o caballa marinada con licuado de almendra marcona de Albocàsser. Todo ello por tan solo 53 euros. Es muy importante reservar con antelación para poder disfrutar del Restaurante Raúl Resino, donde cada detalle está pensado para que el comensal disfrute de una experiencia gastronómica total.