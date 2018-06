Los 10 futbolistas más 'influencers' del Mundial

Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi son los jugadores con mayor número de seguidores en redes sociales de todos los que participan en el Mundial de Rusia, según un estudio realizado por AppleTree Communications. Ronaldo (Portugal) es el que lidera, de lejos, este top de futbolistas con 320 millones de seguidores, seguido de Neymar (Brasil) con más de 190 millones. En tercer lugar se encuentra Messi (Argentina) que no tiene cuenta de Twitter y, aún así, suma más de 180 millones de seguidores. Cierran el top 5 James Rodríguez con 86 millones seguidores y Andrés Iniesta, con casi 73 millones.

Para realizar el ránking, la agencia de comunicación ha revisado Twitter, Facebook e Instagram de los jugadores convocados hasta el 22 de mayo a partir de la lista final de 23 seleccionados, o de no tenerse en ese momento con el listado previo de 35 futbolistas. Y también se ha tenido en cuenta esa fecha para el club al que pertenecen.

En el caso de Messi, el trabajo le coloca en segundo lugar teniendo en cuenta el True Reach, el índice proporcionado por la herramienta interna de apple tree para el análisis de influencers, que predice la cantidad de vistas reales que puede generar en promedio una publicación de, en este caso, las cuentas de los futbolistas.

EL ‘11‘INFLUENCER’ / Además de los futbolistas con más seguidores, el estudio también ha realizado un 11 influencer en el que aparecen los jugadores más seguidos según su posición de todos los que se encuentran en plena disputa del Mundial. España es el país que más miembros aporta a esta clasificación, con cuatro: Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Ramos y David De Gea.

LOS MEJOR PAGADOS / Por otra parte, el estudio también ha querido analizar si hay relación entre el sueldo de los jugadores y su número de seguidores en redes sociales. Dado que las redes son una parte muy importante como canal de posicionamiento de cualquier marca, la respuesta a la pregunta era de esperar: sí, pero con alguna excepción. En abril, la revista France Football dio a conocer los jugadores mejor pagados del planeta durante la temporada 2017-2018, incluyendo el salario bruto, primas e ingresos de publicidad.

Los tres jugadores mejor pagados (Messi, Ronaldo y Neymar) son también los más seguidos, pese a que el orden es distinto: Messi es el mejor pagado, pero Ronaldo, el más seguido. Gareth Bale y Gerard Piqué, en cambio, son los jugadores que ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente, en la lista de los mejores pagados, pero son James Rodríguez y Andrés Iniesta quienes ocupan esas posiciones en las redes sociales.

Cabe destacar que dentro del grupo de los mejor pagados se encuentra el galés Gareth Bale, cuya selección no se clasificó para el Mundial de Rusia y por tanto no entra en el listado de influences. En contraste, a pesar de ser el cuarto jugador con más followers, James Rodríguez no entra en este top de ganancias.

El Mundial de fútbol celebrado en Brasil, en el 2014, fue visto por más de 3.200 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con los datos que facilitó la propia FIFA. Esta cifra muestra la relevancia que tiene la competición en todo el mundo. El evento deportivo que se está celebrando este año en Rusia supone una plataforma de reconocimiento mundial para quien lo organiza y para todos aquellos que participan en él. Entre ellos, por supuesto, las estrellas del torneo: los futbolistas, cuya constante exposición ante su acumulación de seguidores se convierte en el medio perfecto para las marcas y firmas de publicidad.