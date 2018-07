El acoso que ha sufrido la reportera María Gómez en el Mundial

María Gómez ha denunciado este fin de semana en redes sociales el acoso que ha sufrido por parte de algunos aficionados en el Mundial de Rusia, que no han tenido ningún tipo de reparo en entorpercer su trabajo con actitudes nada respetables.

Fue la propia periodista quien subió a su perfil de Twitter un vídeo en el que un hombre se acerca a ella, le agarra, y, cuando ella se encuentra grabando una entradilla, le da un beso para después irse corriendo.

“Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo”, escribió la reportera de Mediaset en su cuenta.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Posteriormente, al siguiente día, María Gómez volvió a sufrir una actitud machista, esta vez durante una conexión en directo tras la derrota de España ante Rusia. La periodista realizó una pregunta a los aficionados españoles que se encontraban fuera del estadio, cuando un hombre le preguntó: “¿cómo te llamas, guapa?”, a lo que ella respondió tajante: “lo de guapa no hace falta. María, periodista”.

De verdad @maria__gomez lo que tienes que aguantar trabajando...

Mucho ánimo y mucho respeto. pic.twitter.com/TMnrCHu19B — Isaac Corrales (@isaacfcorrales) 1 de julio de 2018

Gómez ha encontrado el apoyo de compañeros como J.J. Santos, que respondió que sentía “asco y vergüenza” al ver el vídeo de Gómez. “Hay una legión de estúpidos que lo consideran una simple broma. No te digo ánimo, María, porque te sobra. Y agallas para parar a estos cobardes, también”, escribió el periodista deportivo.