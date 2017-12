Ada Colau, en 'Sálvame Deluxe': "Tuve una novia italiana"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha visitado esta noche el plató de ‘Sálvame Deluxe’ (Tele 5) y ha contado cosas cotidianas de su vida personal. Cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, le ha preguntado por la primera vez que se enamoró, ha explicado: "Tuve primero un novio y después un novia italiana. Paolo él y Elena ella, con 19,20, 21 años. Era la primera vez que me enamoraba de una mujer. Fue una relación larga, de dos años. Teníamos un montón de amigos gays, formaba parte de nuestro entorno. Tampoco lo voy explicando, pero tampoco tengo que esconderlo. Viva el amor y que cada uno que quiera a quien quiera", ha declarado la alcaldesa, que ha añadido: "A lo mejor ni mis asesores lo sabían. "Aunque hubo alguna otra relación, fue la única mujer en mi vida", ha recordado.

Al margen de las cuestiones políticas, la alcaldesa y candidata de En Comú Podem ha reconocido que siempre fue "la rara de la clase". "Era distinta a mis compañeras. Tuve mi época, me cogí mis borracheras como buena adolescente, salí de fiesta. En aquella época se salía. Y a mí me gustaba y me gusta bailar. Me vuelvo loca con Alaska y 'A quién le importa' y de pequeña fui fan de Sting. Me gustaba muchísimo".

Ada Colau, de 43 años, y su pareja, Adrià Alemany, miembro de la ejecutiva de Barcelona en Comú, son padres de dos niños, Luca, de 6 años, y Gael, nacido el pasado abril.