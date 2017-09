Adele negocia rodar una nueva versión de 'Oliver'

La cantante británica Adele estaría negociando su participación en una nueva adaptación cinematográfica del musical ‘Oliver!’, la célebre obra basada en la novela de Charles Dickens, 'Oliver Twist'. Su papel sería el de Nancy, pieza clave de la historia. El periódico británico 'The Sun' informa que Adele se estaría planteando seriamente aceptar esta oferta pensando también en su hijo Angelo. La cinta estaría producida por Cameron Mackintosh.

Adele acaba de finalizar su gira, y lo ha hecho asegurando que estar fuera de casa es algo que no lleva nada bien. "Únicamente hice esta gira para vosotros (los fans) y espero que haya tenido un impacto en vosotros al igual que muchos otros cantantes lo han tenido en mi vida. Y he querido que mis últimos conciertos fueran en Londres, porque no se si alguna vez me iré de gira de nuevo y por eso quería que mi última vez fuera en casa. Gracias por venir, por todo vuestro amor y amabilidad. Recordaré todo esto el resto de mi vida. Os quiero", explicó la cantante.