Aitana: un millón de instagramers

Aitana Ocaña, conocida sencillamente como Aitana tras acabar en segunda posición en la última edición de Operación Triunfo, no debe sentirse muy frustrada por no haber sido ella la representante de Televisión Española en el Festival de Eurovisión, ya que, al margen de aquella puntual decepción, la extriunfito se ha convertido en una de las concursantes más mediáticas desde su salida de la Academia de OT. La joven ha conquistado con su naturalidad a todos los seguidores de esta última edición del concurso de talentos. Así, la intérprete de Lo Malo ha acaparado un millón de seguidores en Instagram en solo unos meses, una proeza que ni la mismísima Chiara Ferragni, la influencer más popular de Italia, podría haber conseguido. La joven ha agradecido a todos sus fans el apoyo recibido durante estos meses fuera de la Academia de OT. Aunque su relación con Instagram no ha sido idílica, pero ha conseguido hacer frente a todas las polémicas. La última, una imagen suya posando en biquini que originó gran revuelo por su extrema delgadez.