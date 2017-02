Alba Carrillo vuelve a atacar a Feliciano López: "He llegado a dormir en el suelo"

Las espadas siguen en alto entre Feliciano López y la modelo Alba Carrillo, que llevan tirándose puyas mucho más tiempo que el que estuvieron casados, apenas un año. En una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ que se emitirá el próximo viernes, ella ha vuelto a la carga.

Y para ir abriendo boca, estas son algunas de las intimidades que contará: “No había relaciones, me hacía sentir un trapo”. Carrillo confiesa que empezó su relación con el tenista para darle celos a su expareja, el expiloto de motos Fonsi Nieto, pero jamás imaginó que esa unión se convertiría en un “auténtico infierno”.

"NI ME QUERÍA TOCAR"

“He llegado a dormir en el suelo" o "Feli no es nada sensible. Un mes después de estar fuera de casa, a mí ni me quería tocar”, son otras de las afirmaciones de la joven, que desde la ruptura se ha prodigado en varias televisiones y publicaciones explicando que el tenista le fue infiel.