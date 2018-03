Amaia y Alfred: 'Nos da miedo decepcionar a la gente'

Amaia Romero y Alfred Garcia, la nueva pareja de moda que representará a España en la gran final del 12 de mayo en Lisboa, todavía están asimilando la fama que les rodea y la expectación que generan desde que salieron de la Academia de 'Operación Triunfo'. En la última entrevista concedida a Efe, ambos han reconocido estar un poco cohibidos ante todo lo que se les viene encima.

"A veces esa expectación nos da un poco de miedo... o quizá es más respeto por sentirte responsable de toda esa gente. Nos da miedo decepcionarles", reconoce Amaia, mientras que Alfred promete recompensar a sus seguidores por todo el cariño que está recibiendo: "Por mi cumpleaños me han regalado una guitarra y un amplificador... Yo nunca había tenido un amplificador mío. Todo esto se lo voy a devolver, porque las canciones son de quienes las escuchan y todo lo mío ahora es suyo".

Nada de política

El cantante catalán, que prefiere no mezclar la política con su carrera artística, no ha querido responder a ninguna pregunta relacionada con las críticas recibidas desde que un medio lo vinculara con el independentismo catalán. Sin embargo, se muestra muy orgulloso de colaborar con múltiples organizaciones solidarias y de reivindicar el feminismo. "Ha habido mucha gente, como John Lennon, que con sus mensajes ha cambiado el mundo para bien. La música es una buena arma de libertad", asegura.

Por su parte, la joven pamplonesa de 19 años reconoce que "desde pequeña tuve claro que me quería dedicar a la música", y achaca a su hermano y a sus padres el variado gusto musical que posee: desde los Beatles hasta Marisol, pasando por Sílvia Pérez Cruz y Natalia Lafourcade. "Me hubiese gustado hacer algo de flamenco en 'OT", confiesa la artista, que admite que igual se "confió" cuando versionó 'Across the universe' durante el concurso, pero que se sintió especialmente orgullosa de su 'Shake it out', de Florence & The Machine, con la que encandiló a media España.

Inmersos en la producción de su nuevo disco

Aunque tienen varias galas programadas con sus compañeros de 'OT' y la cita de Eurovisión a la vuelta de la esquina, ambos artistas preparan la puesta en marcha de su primer trabajo discográfico. Amaia declaró estar "encantada de la vida" por contar con la colaboración de artistas de la talla de Rozalén y El Kanka en su primer disco. Mientras, Alfred, además de expresar su voluntad por colaborar con Pablo López o sus paisanos de Love of Lesbian, apuntó a la idea de continuar por la línea 'indie', con un repertorio de canciones compuestas por él mismo. "Y si las cosas fuesen mal, no me importaría volver a casa y reemprender mis estudios de cine", sentenció el cantante.

Con la mente en Lisboa

La pareja cuenta, algo decepcionada, que no les han dejado meter mano en el videoclip de "Tu canción", tema que representará a España en Eurovisión. En la puesta en escena, anticipan, habrá luz. "Una luz que va a iluminar lo que se tiene que ver, que es lo que sentimos el uno por el otro", subraya Alfred, cuya relación con Amaia se sigue consolidando una vez fuera del concurso.

Entre los grandes rivales a los que tendrán que enfrentarse, se encuentra la israelí Netta, una artista muy particular que ha conseguido hacerse con el primer lugar en las casas de apuestas. "Me gusta lo que hace al principio, esos sonidos con loops", apunta Alfred. España es novena en los pronósticos, lo que también situa a la pareja en la primera línea de cara al triunfo en el festival europeo. "Bueno, eso me han dicho, porque yo no sabía ni que había apuestas", reconoce Amaia con total sinceridad.

"Cuando nos presentamos a 'OT', no pensábamos en Eurovisión. Nos quedamos un poco sorprendidos", prosigue, antes de confesar su gusto por el tema 'Lo malo', de sus excompañeras Aitana y Ana Guerra. "A mí me hubiese gustado ver a Agoney en Eurovisión", termina añadiendo Alfred sobre otro exparticipante.