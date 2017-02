Andrés Sardá viste a Victoria Abril de Maria Antonieta

Libertad, sensualidad y calidad ha sido el lema oficial de la firma catalana Andrés Sardá, que ha subido a la pasarela de la Fashion Week Madrid su particular revolución lencera, con rústicos 'bustier' de rafia, conjuntos de tul y seda o miriñaques de latón dorados con tules y encajes de 'chantilly', una prendas tan osadas como enérgicas. La pasarela ha vivido una revolución francesa abanderada por la actriz Victoria Abril, que ha abierto el desfile con ropa interior inspirada en el siglo XVIII y lo ha cerrado encarnada en una María Antonieta versallesca.

Con las primeras salidas, la directora creativa de la firma, Nuria Sardá, ha querido rendir homenaje al pueblo que se sublevó con una lencería de aspecto sencillo en el que camisas blancas de popelín juegan con corsés de arpillera o bustiers de rafia. Después han llegado los guiños más militares, un abanico de prendas con carácter más guerrero, más revolucionario.

En la última parte del desfile llegaba el momento de la lencería aburguesada, con espíritu de fiesta. "Son prendas más románticas, delicadas y sensuales", ha explicado Nuria Sardá, que propone conjuntos lenceros de tul flocado y encajes de 'chantilly', cuajados de lazos.



MULHOLAND DRIVE



Antes, Moisés Nieto, ha presentado una colección con la que viaja a la estética del cineasta David Lynch y, en particular, al universo oscuro y dual que representa su película 'Mullholand Drive', en la que se sumerge para rescatar dos tipos de mujer diferente, una más niña y otra con más experiencia."Dos mujeres que se intercambian, con diferentes personalidades, y que me han permitido hacer lo que quiero y no lo que quiere el sistema", ha explicado el diseñador jienense.

La década de los 80 también es el punto de partida de la propuesta de Roberto Torretta "Es una sastrería muy cuidada con mucha atención a los detalles", ha asegurado. Fiel a la esencia de la firma, sobre la pasarela se han visto tres tipos de pantalones: bombacho y alto de talle; muy entallado y rectos con pinzas, una pieza que constantemente se combina con vestidos "con la intención de crear único 'look'", puntualiza Torretta, quien propone piezas confeccionadas con tejidos adamascados y vistosos estampados.

Hoy también han desfilado otros nombres fijos de la pasarela: Ana Locking, Hannibal Laguna, Teresa Helbig y Menchén Tomás.