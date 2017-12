Antonio Banderas muta en Picasso

Antonio Banderas ha cumplido finalmente un sueño largo tiempo acariciado: interpretar al pintor malagueño Pablo Picasso. National Geographic ha lanzado las primeras imágenes promocionales del actor malagueño caracterizado como el artista, tomadas durante el rodaje de la segunda temporada de la serie televisiva Genius, centrada en el pintor español, que estos días tiene lugar en Budapest. El estreno en los canales de National Geographic en todo el mundo está previsto para la próxima primavera.

Además de Budapest, el rodaje se ha desarrollado también en Málaga, ciudad natal tanto del pintor como del actor, y en Sitges, una visita que Banderas aprovechó para acercarse a Barcelona y visitar algunos monumentos, como la Sagrada Familia, acompañado por su hija, Stella del Carmen.

Antonio Banderas, de 57 años, convenció al productor para rodar en su ciudad natal. Era su personaje deseado y la oportunidad le ha llegado para la televisión tras no lograrlo en el cine. «Algunos factores cambian, pero a mí me favorecen, me gusta rodar rápido», explicó el actor, que se somete a dos horas de maquillaje para su caraterización.

Esta segunda entrega de la serie Genius –la primera versó sobre Einstein y la interpretó Geoffrey Rush –narra en 10 episodios la intensa vida del pintor.