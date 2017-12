Becky G rompe tabús con 'Mayores'

Tiene solo 20 años y es estadounidense de sangre mexicana. Se llama Rebecca Marie Gómez pero a ambos lados del Atlántico es conocida como Becky G. Y sobre todo por su canción ‘Mayores’, cuyo éxito ha llegado también aquí envuelto en polémica y censura mediática. “Creo que, en general, toda la canción ha puesto a mucha gente en 'shock'. Y esa era mi intención. Porque ahora sí están escuchando”, afirma convencida Becky G. “Los números no mienten y puede verse en Spotify la locura de reproducciones en que se ha convertido, aunque los viejitos que mandan en tal o cuál cadena no quieran programarla”.

Entre el sentimentalismo y la sexualidad implícita a ritmo de reggaetón, la letra de ‘Mayores’ rompe en sus labios varios de los más aferrados tabús de hoy en día. “A mí me gustan mayores / De esos que llaman señores / De los que te abren la puerta y te mandan flores”, empieza diciendo el estribillo. Para continuar con los versos más controvertidos: “A mí me gustan más grandes / Que no me quepa en la boca / los besos que quiera darme / y que me vuelva loca”.

Tanto TVE como Telecinco los censuraron en sus intervenciones en ‘OT’ y ‘Viva la vida’, y pactaron que en su lugar dijera: “A mí me gustan más grandes / que con un beso en la boca me haga volar en el aire…”. Para desconcierto de sus fans, ya que ‘Mayores’ (junto al rapero Bad Bunny) lleva desde el verano en los primeros puestos de las listas.

A ella en cambio, tras vivir situaciones parecidas en otros países, no le sorprendió. “Nadie dice nada cuando un hombre canta cosas como: 'solo en tu boca yo quiero acabar' o 'te quiero comer'. Suena en los medios sin ningún problema. Pero si lo hace una mujercita la cosa cambia”. Reconoce que se lo pensó mucho antes de grabarla. “Juego un poco al doble sentido, es obvio. Pero si un hombre puede decir o hacer algo, una mujer también debe poder”.

De inspiración autobiográfica

La letra de 'Mayores' nace de su propia experiencia. “Empezó como una broma con mi novio (el futbolista Sebastian Lletget). En realidad tampoco es mucho mayor que yo, solo me lleva cinco años, pero parece que nos llevemos bastante más. Y cuando subí la foto a mi Instagram, que es una forma de hacer oficial algo, de todos lados empezaron a preguntarme qué hacía con un hombre así”.

Bromas aparte, Becky G se vio obligada también a dejar de ser una niña antes de hora. “Cuando tenía nueve años pasamos por tiempos difíciles. Perdimos nuestra casa y tuvimos que instalarnos en el garaje de mis abuelitos, y yo al ser la mayor de cuatro hermanos sentí muy pronto la responsabilidad de tener que trabajar”. Era una adolescente cuando empezó a subir versiones de canciones a Youtube y hace ya seis años una de ellas, de Kanye West, le abrió las puertas a una multinacional.

Lleva publicando sencillos desde entonces y todavía no hay planes de grabar ningún álbum. “Hoy la gente está muy acostumbrada a tenerlo todo tan rápido que, si estoy un año trabajando en un disco, lo van a escuchar por una semana y enseguida van a decirme: ¿cuándo viene el siguiente?”

Aunque sus abuelos son mexicanos, en casa ella siempre ha hablado inglés. “Yo nunca me he sentido segura hablando español, en cambio sí que me he sentido cómoda siempre cantándolo. La música latina tiene una emoción diferente”.

Empezó con más convencionales singles en inglés, pero sus mayores éxitos le han llegado en castellano ya como rompedora artista de música urbana. “Mis productores me decían que debía hacer un pop 'princesa', pero yo no paré hasta convencerles de que tenía que inspirarme en mi forma de ser, y yo soy una chica de barrio, de la calle”.