Brad Pitt sale con la arquitecta Neri Oxman

Los amigos decían que Brad Pitt no estaba preparado para volver a tener una relación seria de momento, pero ahora que el divorcio con Angelina Jolie, tras más de un año de especulaciones, está finiquitado, cobra fuerza el nombre de Neri Oxman como la mujer que ha vuelto a conquistar su corazón. Según apunta Page Six, la edición de cotilleos de 'The New York Times', el actor y productor de 54 años lleva meses saliendo con esta arquitecta y diseñadora de 42 años y de origen israelí. Oxman, que se divorció también en el 2011 del compositor argentino Osvaldo Golijov, conoció a Pitt en Massachusetts, donde ella imparte clases.

Nada que ver con el mundillo de Hollywood, pero es que Brad Pitt es un enamorado de la arquitectura y ha participado como productor en varios proyectos audiovisuales relacionados con esta disciplina. "Brad y Neri conectaron apenas se conocieron porque ambos comparten afinidades en materia de arquitectura, diseño y arte contemporaneo. Lo suyo podría definirse como una gran amistad profesional, pero Brad está interesado en afianzar esa relación y pasar más tiempo con ella porque es fascinante", asegura una fuente cercana a Page Six.

La arquitecta es profesora e investigadora del MIT Media Lab, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde dirige el grupo de investigación Mediated matter, que fundó hace ocho años. Es conocida por sus trabajos que combinan el diseño, la biología, la informática y la ingeniería de materiales. El trabajo de Oxman ha sido expuesto en varias galerías alrededor del mundo.

#nerioxman Una publicación compartida de Neri Oxman (@nerioxman) el 10 Abr, 2018 a las 8:30 PDT

Cierto parecido con Angelina Jolie

Inspirándose en la naturaleza, Neri ha desarrollado un nuevo acercamiento al diseño a través de materiales ecológicos y de impresoras en tres dimensiones. Su apuesta trata de establecer una visión holística del diseño. Según algunos colegas, su visión es "completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora".

Oxman, que por cierto guarda un cierto parecido con Angelina Jolie, nació en Haifa, una ciudad costera de Israel, en el seno de una familia de arquitectos, ingenieros e intelectuales. Su padre, norteamericano, y su madre, israelí, son dos conocidas figuras en la escena del diseño digital. Después de terminar el servicio militar obligatorio en las fuerzas aéreas israelíes, se marchó a estudiar arquitectura al Instituto Tecnológico de Israel donde su padre era profesor, para luego trasladarse a los Estados Unidos. Hace dos años, Neri Oxman fue elegida hace dos años como una de las 50 figuras judías más influyentes del planeta.

Aunque los protagonistas guardan un prudente silencio, esta nueva relación puede ser el primer paso para que el actor pase página definitivamente y olvide a Angelina Jolie, con quien se ha enfrentado a un duro litigio de divorcio, donde el principal escollo ha sido la custodia de los seis hijos de la expareja.