Busta y Paula firman el divorcio

El cantante David Bustamante y la actriz y modelo Paula Echevarría han hecho público un comunicado en el que hacen oficial su divorcio de mutuo acuerdo. Eso sí, vía exclusiva y a través de la revista ¡Hola!. En el escueto comunicado, que después la pareja lanzó a todos los medios, Bustamante y Echevarría recuerdan que han «transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia» y aseguran que han firmado el acuerdo de divorcio «con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación». «Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y respeto que nos tenemos».

Este anuncio no hace otra cosa que confirmar lo que ya era un hecho: tanto el extriunfito como Echevarría, que tienen una hija en común, habían rehecho sus vidas por separado. Según el abogado de Bustamante, Ignacio Palomar, el único trámite pendiente es la sentencia del juez en la que dicte el convenio regulador.

¡Hola! anuncia además dos exclusivas: las primeras imágenes de Paula Echevarría con su actual pareja, el jugador del Málaga Miguel Torres y una entrevista a Bustamante en la que asegura: «Sí, nos hemos divorciado. Ya está todo firmado».

«No ha hecho falta ningún juez. Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso», explica el intérprete en dicha entrevista, cuyas fotografías se han tomado se han tomado en su nuevo ático de Madrid.

Mientras tanto, Paula está de gira por las Américas. Si hace unos días estaba en Los Ángeles con Hawkers (la marca de gafas de sol con la que colabora), ahora se encuentra en México con Tous, su firma de joyas de cabecera.

En la exclusiva fiesta que ofreció la firma de joyas, Paula fue la gran protagonista. «Vestida de Cenicienta en su gran noche», asegura vanitatis.com, la actriz dejó con la boca abierta a los presentes con el vestido de Fetiche Suances (249,95 euros) en color azul, con volantes de tul, salpicado con chispitas de cristales y unas sandalias Chateau de Aquazzura (1.090 euros) de nueva colección. Una vez llegó a México la noticia de la firma del divorcio, los medios pudieron preguntarle y ella, por primera vez, habló de su «exmarido».