Carlos Leal: "La policía española tiene medios más modernos de lo que Hollywood se imagina"

A sus 47 años, el actor y cantante hispano-suizo Carlos Leal es bien conocido por haber interpretado a Jacques Noiret en ‘El internado’, la popular serie de Antena 3 (2007-2010). En los último años se ha establecido en EEUU, donde no para de trabajar en producciones internacionales para cine y la televisión. Su penúltimo trabajo ha sido en el episodio ‘El toro bravo’ de la serie ‘Mentes criminales: sin fronteras’, que Cuatro emite el jueves (22.45 horas).





¿En qué forma contactaron con usted para intervenir en esta serie?



Mi representante norteamericano me envía información sobre ‘castings’ de todo tipo de series. Los productores buscaban a un actor español para interpretar al detective Benjamín Expósito, así que me quisieron ver.



¿Le pasaron un guion antes de decidirse a aceptar el papel?



Un actor no recibe automáticamente el guion antes de ensayar delante del director de ‘casting’. Pero cuando los actores invitados a las pruebas de selección ya tienen bastante experiencia y un currículo importante, el representante puede exigir el guion para que el actor entienda un poco más de qué va la trama de la serie y el carácter de su personaje.



¿Puede explicarnos algún detalle de la trama de este episodio?



Se desarrolla en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín. Allí, un asesino en serie se dedica a torturar y a matar turistas norteamericanos. El equipo del FBI de Gary Sinise viaja hasta la capital navarra para ayudar a la policía española en la investigación del caso.



¿En la serie, Pamplona y los sanfermines son creíbles?



Sí, aunque la ficción no tiene por qué ser exactamente una réplica de la realidad. Pero debo decir que los decorados que se construyeron en los estudios Universal para representar las calles de Pamplona eran muy impresionantes.



¿Cómo se preparó el personaje? ¿Habló con policías, por ejemplo?



Yo ya tuve la suerte de interpretar varios papeles de policía en otros trabajos previos, así que para mí era más importante entender la relación de mi personaje con sus superiores y su dilema frente a los métodos modernos de investigación del equipo del FBI y los métodos más tradicionales de la policía española. Aunque, cuando interpreté el papel de Martin Orce en ‘RIS científica’, para Tele 5, que era la versión española de ‘CSI’, me di cuenta de que la policía española tiene medios mucho más modernos de lo que Hollywood se imagina.



¿Le impresionó trabajar con Gary Sinise?



Impresionarme no, pero tengo mucho respeto por ese actor. Siempre me quedo con el fantástico papel que hizo en ‘Forrest Gump’.



¿Y en la distancia corta, un actor como él, resulta tan lejano (o cercano) como se espera de una estrella?



Gary Sinise era muy simpático y muy profesional y, en realidad, nos hemos reído bastante. También le gustaba hablar de música conmigo, porque los dos compartimos esas dos categorías artísticas en nuestras vidas (yo fui uno de los miembros del grupo suizo Sens Unik).



¿Usted interviene cada vez más en producciones de Hollywood… ¿Trabajar España es imposible?



Para tener una proyección más internacional en mi carrera, decidí instalarme en Los Ángeles. Pero esto no quiere decir que me haya olvidado de Europa. Este año también ha rodado una película alemana en Cuba y una iraní en Suiza y Teherán. Pero, por cierto, me encantaría trabajar con directores españoles.



¿Qué es lo que veremos de usted más pronto?



En el 2016 he participado en varios episodios de series estadounidenses, como ‘Notorious’, ‘Rosewood’, ‘Training day’ y ‘Dream team’. Supongo que algunas de ellas llegarán a España. También he protagonizado el largometraje ‘Quail Lake’, que tiene una trama muy interesante y espero que tenga distribución internacional.



¿Cuáles son sus próximos trabajos?



Muy pronto intervendré en los nuevos capítulos de la segunda temporada de ‘Training day’ para la CBS, y haré un papel en una película francesa. Y en mi parcela musical, estoy trabajando en un nuevo proyecto de música electrónica.