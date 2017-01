El clan de 'Cachitos'

Justo después de las campanadas de Nochevieja, el campanazo lo dio 'Cachitos de Hierro y Cromo'. Como mínimo, en su capacidad para salir del estático marco del televisor y campar en diferentes realidades. Muy especialmente en Twitter. En pleno frenesí del recién estrenado año, fue 'trending topic' mundial durante un buen rato. Y durante todavía más, número uno absoluto entre los twiteros españoles. Ejemplo palpable (por no decir táctil) de cómo las redes sociales y los medios más tradicionales pueden ser más cómplices que rivales.

De todas maneras, no es ni mucho menos necesario estar conectado a internet para sumergirse en 'Cachitos de Hierro y Cromo'. Entre otras cosas porque la red aún no había atrapado nuestras vidas cuando se rodaron la mayoría de imágenes emitidas en el programa. Para quien no lo conozca y en muy resumidas cuentas: se trata de una recopilación de actuaciones musicales extraídas del material que atesora el archivo de TVE, la única existente cuando la música era el plato fuerte catódico por excelencia.

A cachitos. Paradójicamente, el programa es testigo de un mundo mucho menos fragmentado que el actual, en el que había canciones transversales a porrillo, y sin embargo lo hace mediante fragmentos encadenados. Aunque nunca ha pretendido ser un espacio de 'zapping'. Ni tampoco nostálgico. Ahora que los programas musicales son una especie en extinción, 'Cachitos' siempre se ha reivindicado como tal. Con vocación más cultural que de mero entretenimiento. Y vinculado al presente, tanto en la nueva exposición como en la selección de canciones; aunque dada la ínfima presencia de la música en la tele del siglo XXI, el pasado termina siempre reinando.

'MADE IN SANT CUGAT'

Ya está confirmada una quinta temporada para este año, que como las anteriores se emitirá los domingos de otoño en La 2. Aunque dada la acogida, luego todos los capítulos se han reemitido por activa y por pasiva cualquier otro día innumerables veces. Acumulan ya casi más reposiciones que 'Verano Azul'.

Programa 'made in Sant Cugat'. A nivel de redacción y realización, lo confecciona en Cataluña un equipo de escasas personas en el que han intervenido diferentes trabajadores del ente público y al frente del cual está su creador, Jero Rodríguez. Entre la docena de guionistas externos que han participado ya, la mayoría provienen de Radio 3; aliada de 'Cachitos' desde el primer día. Los únicos que no, y presentes en todas las temporadas, son Joan Pons y un servidor que estas líneas escribe.

Los llamados 'chyrons' (rótulos inferiores que acompañan la mayoría de actuaciones) compartirían protagonismo con las imágenes para sorpresa interna, pues era algo inicialmente no previsto y añadido como complemento de última hora. De todos modos, en un programa de archivo documental, al trabajar sobre material ya existente, es difícil delimitar funciones: el guión, la realización y el montaje son aspectos a menudo entremezclados.

De manera también inesperada, las Navidades marcarían también su recorrido. No solo por la repercusión de esas sesiones maratonianas de fin de año. El programa piloto, que se emitió el 25 de diciembre del 2011, versaba sobre villancicos y canciones de similar espíritu navideño, entre las que figuraban hasta los chicos de ¡Viva la Gente! La idea se le ocurrió a Jero tras hacer un capítulo del programa '50 años de…' titulado 'Canciones de amor'. Y el título kilométrico y a priori tan poco comercial siempre estuvo ahí.

La frase "cachitos de hierro y cromo" es de la canción 'En un mercedes blanco', de Kiko Veneno. Homenajeaba al otrora denostado formato casete y, a la vez, aludía también a esas cajas y cajas de más y más cintas con horas y horas de actuaciones musicales. Juntas y revueltas, como luego reordenadas se expondrían. O cómo poder ver (y escuchar) de una tacada figuras tipo Peret, Depeche Mode, Leonard Cohen, Jeanette, Kiss, Loquillo, Camilo Sesto, Daddy Yankee, Tom Jones, La Terremoto, Whitney Houston, Los Chichos, AC/DC, Chavela Vargas, David Bowie, Lluís Llach, Pxxr Gvng, The Jackson 5 o Los Planetas. Y que en vez de colisionar, adquieran un nuevo sentido añadido.

'HITS' COMO TUITS

'Hits' como tuits, sí. Y Twitter aupó lo que a punto estuvo de no ir más allá de su prehistoria. A pesar de lo inadvertido que pasó el programa piloto, se repuso las siguiente Navidades y el eco vía 'smartphone' animó a las altas instancias a dar vía libre al programa, ya entrado el 2013. Desde entonces, más y más adictos a la red del pajarito azul dejan constancia de su filia 'cachitera' en menos de 140 caracteres, reincidentes casi siempre.

Escritores como Javier Pérez Andújar o Miqui Otero. Políticos de tan distinto perfil como Neus Munté, Esteban González Pons yErnest Urtasun. Músicos como Nacho Vegas, Dioni y Ángeles de Camela, Pancho Varona, Vicky Larraz, Guille Milkyway, Chimo Bayo o miembros de grupos como Manos de Topo y Niños Mutantes. Figuras de la prensa, radio y televisión como Jordi Évole, Pilar Rubio, Gonzo, Joaquín Reyes, Ignacio Escolar, Raúl Cimas, Mara Torres, Jesús Gallego o Sergi Mas. O nombres menos sonoros pero con enjundia tuitera, como aquella chica que escribía: "Mientras vemos el programa yo le explico a mi madre quiénes son Astrud y ella a mí, quién es Paloma San Basilio".