Cyrus ya no se casa con Liam Hemsworth

Miley Cyrus parece haber hecho un fundido en negro. Desde el pasado sábado, ha borrado todas las publicaciones que había compartido en su cuenta de Instagram, para pasmo de sus más de 76 millones de seguidores, y tampoco hay novedades en su Twitter (40,3 millones). Ha hecho visible su silencio con puntos negros en vez de avatares, como un luto virtual, y al parecer una de las causas sería que Miley y Liam Hemsworth han cancelado sus planes de boda al no llegar a un acuerdo sobre tener hijos y formar una vida juntos, tal como recoge el Daily Mail y la edición australiana de OK! Magazine. Según publican ambos, el protagonista de Los juegos del hambre, de 28 años, estaba ansioso por establecerse y convertirse en padre, pero la cantante de Wrecking Ball, de 25 años, «aún no está lista».

«Él quiere tener hijos y no lo quiere seguir posponiendo, pero este no es exactamente el momento en el que Miley lo desea. Está destrozado», explica una fuente anónima a la prensa australiana. Según la misma voz, «Miley postergó los planes de boda y Liam se estaba cansando de eso. La pareja no se ha estado llevando bien en los últimos meses». La misma fuente que cita OK! Magazine asegura que la exchica Disney no tenía entre sus prioridades el contraer matrimonio. El año pasado ya había contado en The Sun que no se veía casada. «Tengo 24 años. Espero vivir un poco más. Tengo mucho que vivir antes de casarme», aseguró. Al parecer, según el mismo tabloide, Miley, se siente presionada por Liam, ya que es un vínculo que todos en la familia de Hemsworth tienen menos él. El que no se casa en esa casa es un loser. «Ella realmente no quería casarse y eso es algo que todo entendían menos Liam. La familia le rogó durante mucho tiempo que viera la luz, pero él tenía fe en Miley. Ahora se siente como un idiota», dicen en su entorno.

Su hermano, el también actor Chris Hemsworth, lleva ocho años casado felizmente con Elsa Pataky, con la que tiene tres hijos (India, de 6 años, y los mellizos Tristan y Sasha, de 4).

EN ZARAUZ / Precisamente estos días la familia al completo está disfrutando de unas vacaciones en Guetaria (Guipúzcoa), donde el miércoles celebraron el 42º cumpleaños de la actriz y modelo. Tras aterrizar hace solo unos días en Hondarribia, la pareja ha recibido una visita especial, la de su amigo Matt Damon, y ha visitado Zarauz, San Sebastián...

Esta no es la primera vez que Miley y Liam lo dejan y rompen su compromiso de boda. La joven pareja, una de las más famosas de Hollywood, se conocieron durante el rodaje de The Last Song, en el 2009. El verano del 2012 se prometieron. Pero nunca llegaron a anunciar la fecha de boda, rompieron en septiembre del 2013.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la noticia, si bien en los últimos días ha llamado la atención la extraña desaparición del mapa de la cantante. Tanto física, dicen que está recluida en la casa de Malibú de sus padres, como de las redes sociales.