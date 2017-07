David Bustamante agrede a un paparazzi

David Bustamante está cansado de la presión mediática a la que está sometido constantemente. Este pasado sábado perdió los nervios y agredió a Jordi Martín, un paparazzi de Tele5 que ha asegurado en el programa 'Cazamariposas' que el cantante "tiene una nueva ilusión", una bailarina que conoció en un crucero.

En unas imágenes, cedidas por la cadena, se puede ver como el cántabro se dirige al paparazi con una actitud desafiante. El vídeo ha sido grabado desde el interior de un automóvil por parte de la novia de Martín. Tras la discusión, María Patiño logró contactar con Bustamante y transmitir a los espectadores cuál fue su versión de los hechos.

El extriunfito aseguró haberse sentido "humillado y vapuleado" por parte de Jordi Martín. "Asume que se ha alterado pero que ha tenido que aguantar cómo le ha llamado subnormal o que le iba a enviar a los Miami y que ha amenazado a su familia. A raíz de todo esto junto con el acoso que dice que está sufriendo ha perdido los nervios", ha asegurado Patiño tras conversar con el todavía marido de Paula Echevarría.

Sin embargo, el agredido, que interpondrá una denuncia contra Bustamante, ha contado su versión ante las cámaras de televisión, en la que detalla que el intérprete no solo le ha pegado puñetazos y una patada sino que además le ha roto una uña a su novia: "Nunca le había visto así. Yo no he buscado esta situación", ha afirmado. Además ha confesado que, tras lo sucedido, Bustamante ha intentado llegar a pactar para que no se difundiese la discusión: "Me ha ofrecido un posado en la playa, piensa que esto le podría hundir la vida", concluye.