David Bustamante fue el que decidió divorciarse

Después de romper su silencio la semana pasada haciendo público el comunicado de divorcio con Paula Echevarría, David Bustamante se ha sincerado y hablado por primera vez y a corazón abierto con la revista ¡Hola!, a la que ha mostrado en exclusiva el ático de Madrid en el que vive desde que es un hombre soltero, y concede la entrevista que, según la propia revista, «lo cambiará todo».

«Fui yo el que decidió acabar con la relación», son las primeras declaraciones del cantante al magacín, que sirven para arrojar luz sobre el gran misterio que ha sido la separación más mediática del último año. Aunque ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, todo apuntaba a Bustamante como el que había sido abandonado, y así se le ha tratado en los últimos meses.

«LA SOLEDAD ME MATA» / Ahora la historia da un giro y, según el cantante, él fue quien decidió poner punto y final a su matrimonio. Sin embargo, David ha tenido que vivir en carnes propia las duras consecuencias de su confesión que van más allá de la presión mediática y confiesa: «La soledad me mata, estar solo es terrible, lo llevo fatal. Ahora estoy aprendiendo a estar solo y a disfrutar de la soledad, porque es donde realmente uno se conoce a sí mismo».

«Fui yo la persona que no se sentía conforme y opté por irme a un piso. Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa. Tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución. Pero no ha habido ninguna tragedia, simplemente, llegó la monotonía», se explica.

Aunque ha tardado en hablar, David se ha sumado al carro que lleva dando titulares desde abril del año pasado y lo justifica asegurando: «Hablo por primera vez porque quería contar la verdad, se han dicho muchísimas barbaridades», sentencia.

Su imagen pública se ha dañado. «He perdido incluso dos contratos de publicidad. Pero, gracias a Dios, el público sigue respondiendo, tengo los teatros llenos», confiesa.

En la entrevista, David desvela los motivos, las crisis y las relaciones, además de las condiciones del divorcio. «Los años son los asesinos del amor. Cuando se ha querido tanto y tan bien, llega un momento en que menos de eso ya no es suficiente (…) No podíamos conformarnos con algo que era menos de lo que tuvimos», afirma. «Cuando te pasas más tiempo del normal discutiendo es porque se va apagando la llama», añade.

Sobre la relación de Paula con Miguel Torres dice: «No tengo sentimiento de posesión. Si tú no quieres estar conmigo, nadie puede forzar a lo contrario. Es tan importante para mí que sea feliz con quien sea». Y concluye: «No vamos a dejar de querernos nunca. Cada vez que miro a Daniella es Paula y ella cada vez que mira a Daniella es David». No obstante, esta entrevista va a dar, sin duda, mucho que hablar.