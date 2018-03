El desnudo de Bibiana Fernández pone en jaque a Instagram

Me la quitarán las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre, todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo 😳 Bahamas 1994📸 @pickandroll posdata mañanera dormí, ña, más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros 💋

La imagen en cuestión se hizo en 1994, en la playa de las Bahamas, y pertenece a aquellos tiempos en los que la actriz y presentadora llegó a protagonizar más de un posado. Buceando entre recuerdos del pasado y fotografías antiguas, a Fernández le invadió la nostalgia y, sin prejuicio alguno, decidió compartir con sus seguidores lo que algunos han tildado ya de "maravilla incensurable". De hecho, no es la primera vez que la actriz sube a Internet una foto presumiendo de su cuerpo, pero esta última posiblemente sea de las más explícitas.

"Cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre", ha rememorado la actiz. Con esta fotografía, Fernández no solo se reivindicaba en aquellos 'maravillosos años 90', sino que también lo hace ahora. “Más importante que la quiten o la dejen es pensar que no ha molestado, que no ven motivo de censura y esa habla bien de nosotros”, concluye su mensaje. La publicación tiene más de 12.000 'me gustas' y Instagram, que suele censurar este tipo de imágenes, todavía no ha actuado de oficio.