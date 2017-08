'Despacito' supera a 'La Macarena' en la lista de las canciones más escuchadas

'Despacito', el omnipresente y exitoso tema de Luis Fonsi con Daddy Yankee, ha conseguido mantenerse una semana más en la primera posición de la prestigiosa lista de éxitos de la revista musical 'Billboard'. Y ya suman 15 consecutivas, superando así el récord que el dúo español Los del Río estableció en 1996 con 'La Macarena' y estando a una semana de igualar el registro que en 1995 y 1996 consiguió 'One Sweet Day', de los estadounidenses Mariah Carey y Boyz II Men.

'Despacito' ya es a día de hoy el vídeo con más reproducciones en Youtube -supera los tres mil millones de visitas- y, de mantenerse dos semanas más en el número uno de la conocida como "la biblia de la música", se coronaría definitivamente como el éxito musical de la historia.

VERSIÓN 'BARRIO SÉSAMO'

La repercusión del fenómeno ha dejado parodias de todo tipo. Versiones de sardanas, cristianas, satíricas y un largo etcétera, hasta llegar a un clásico de la televisión infantil como 'Barrio Sésamo', que se ha sumado con su particular 'Despacito'. 'El patito' se llama la versión que los personajes de 'Sesame Street' han protagonizado. Ernie (Epi en su versión española) le canta a su amigo Rubber, un patito amarillo que ya está enamorando a los más pequeños. Pero también se hace parodia del hartazgo que genera la canción, cuando pasa Bert (Blas) y dice "Oh, no.... ¡Esta canción otra vez no!", y sale corriendo.

La canción no puede ser -al igual que la original- más simple: "El patito [y aquí Epi aclara que es la forma de decir en castellano 'duck') es mi favorito, donde quiera que vaya hace su sonido; el patito es tu buen amigo".