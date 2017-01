La familia despide a Bimba Bosé en la intimidad

Bimba Bosé será despedida este martes a las 17.30 en el tanatorio de La Paz, en la madrileña localidad de Alcobendas, en una ceremonia se realizará en la más estricta intimidad a petición de la familia, que ha vuelto a reiterar las gracias por las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la muerte de la modelo, cantante y disyóquei, este lunes en el hospital Ramón y Cajal de Madrid tras plantarle cara al cáncer que padecía desde hace más de dos años.

Su tía Paola Dominguín ha estado arropando a su madre, Lucía Dominguín, y a su hermano Olfo. En el velatorio, Paola Dominguín, entre lágrimas, explicó a los medios congregados: "Es un momento muy duro para todos como podéis imaginar. Llegó su momento y se fue. No estoy ahora ni para filosofar, ni para pensar. Me cuesta un poco hablar y simplemente quiero agradeceros que estéis aquí", aseguró. "Habrá una misa y va a ser incinerada, y no puedo decir nada más, lo siento mucho. Daros las gracias. Y agradecer a todo el mundo que se ha comunicado con nosotros que es un gran apoyo saber que la querían mucho y que era una persona que creo que ha servido de guía a otros para luchar y para enfrentarse a una enfermedad terrible", añadió.

ALGUNAS CARAS CONOCIDAS

La tía de Bimba ha explicado también que Miguel Bosé no podrá estar presente en el sepelio porque está fuera de España -el cantante ha fijado su residencia en Panamá- y el enlace de aviones no se lo permite. Sí se espera que algunas caras conocidas como Pedro Almodóvar, Alaska y Bibiana Fernández acudan a la ceremonia para dar el último adiós a la modelo.

Varios de los actores que este lunes por la noche acudieron a la entrega de los premios Feroz quisieron sumarse a las condolencias a la familia. Es el caso de Jose Coronado, que destacó: "Era una luchadora y una mujer auténtica y original. Creo que con su lucha nos ha dado a todos un ejemplo de entereza". Leonor Watling recordó: "Ha sido un regalo tenerla". Otros muchos rostros conocidos que la conocieron escribieron mensajes emocionados. Es el caso de su amigo el diseñador malagueño David Delfín que en su cuenta de Instragram, junto a la imagen de una risueña Bimba escribió "Forever" (Para siempre).

También la hija mayor de Bimba, Dora pedía este lunes que la noticia de la muerte de su madre no fuera triste: “Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”, escribía la joven. El novio de Bimba, el disyóquei británico Charlie Cinta, y sus hijas Dora, de 12 años, y June, de 5, han sido el pilar en el que la modelo se apoyó durante su lucha contra la enfermedad.