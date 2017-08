Final de temporada de 'Juego de tronos': una canción de hermanos y hermanas

Jon Nieve. Bueno, no exactamente. - ARCHIVO

Ya se acabó. Esta noche HBO ha emitido el último capítulo de la séptima temporada de 'Juego de tronos', 'El dragón y el lobo'. El más redondo e intenso de esta penúltima manga episodios, a falta ya solo de los seis de la octava y última temporada en la que se desvelará qué o quién acaba ocupando el Trono de Hierro, si es que sigue existiendo. Los guionistas de la serie han dejado descansar esta vez la máquina de teletransportación que durante esta temporada ha trasladado miles de kilómetros arriba y abajo a los protagonistas, sin tiempo para elaborar, explicar o complementar con subtramas la acción trepidante de una serie obligada a liquidar, en los 13 capitulos de esta temporada y la siguiente, el contenido de las 1.500 páginas que aún pueden sumar los dos libros que el creador de la 'Canción de fuego y hielo', George R. R. Martin, aún no ha publicado.

La serie se ha tomado un respiro antes de su traca final (la del propio final del capítulo, y la que nos espera dentro de un año) y se agradece. Pasemos a repasar, sin 'spoilers' indeseados y pasando de puntilla por encima de los detalles, por respeto a quien aún no lo haya visto, o ya haya visionado el capitulo y no necesite que se lo expliquen por escrito. Un capítulo bien podria haberse titulación canción, danza o juego de hermanos y hermanas. De una lucha dinástica y familiar trata la serie, y en este capítulo todas las familias tenían traumas por cerrar... y lo hacen, una por una.

CERSEI, TYRION Y JAIME

Empecemos por los Lannister. Recordemos, dos hermanos han tenido entre ellos tres hijos (y el que vendrá), Tyrion ha matado al padre, Cersei cree que su hermano menor es el culpable de la muerte de sus tres hijos... Un conflicto familiar que hasta ahora han resuelto a ballestazos. El capítulo empieza con la conferencia de paz que los reúne a los tres (y a Daenerys, y John Nieve, y a Davos, y Bronn, y Brianne...). ¿Tregua, reconciliación o ruptura? ¿Cersei asumirá que la única guerra que cuenta es contra los caminantes blancos y aceptará la oferta de unir fuerzas, o tramará una estratagema de las suyas? La duda se resuelve en varios encuentros bilaterales entre hermanos Lannister. Digamos que al final del episodio unos Lannister sacan lo peor de sí mismos y otros lo mejor, mientras melancólicamente caen los primeros copos de invierno sobre Desembarco del Rey.

YARA Y THEON

Los dos hermanos Greyjoy tienen un papel lateral en este episodio. Incluso nos los podríamos haber ahorrado si no fuese tan claro que es esta danza de hermanos el hilo conductor del episodio final. Digamos que el hecho de no disponer de órganos sexuales visibles le facilita las cosas al cobardica de Theon en una situación comprometida pero no impide que por una vez haga lo que tiene que hacer.

LA MONTAÑA Y EL SABUESO

Reencuentro en Desembarco del Rey entre el Sabueso y su hermano La Montaña. No se podía dejar sin cubrir ningún posible cara a cara fraternal. Pero la reducida capacidad expresiva de La Montaña después de que lo hayan convertido en lo que sea que es ahora hace que este encuentro no tenga demasiada profundidad emocional que digamos.

SANSA, ARYA Y BRAN

En el tráiler de la séptima temporada se oía una voz que sentenciaba que en invierno, un lobo solitario muere, y la manada sobrevive. Los tres hermanos Stark están en Invernalia, con Meñique, protagonizado por el peor actor de la serie, pero con mucho, malmetiendo entre ellos. Bien, entre ellas, porque Bran parece que va a lo suyo. ¿Sansa se dejará influir, o imperará el espíritu de la manada? Digamos que el espiritu gregario del clan de los lobos es más fuerte que la paranoia de los Lannister. Y que el desenlace de esta subtrama es de los que satisfacen las ansias vengativas de la audiencia (y podría haber sido mejor si no fuese porque nos las tenemos que ver con el peor actor de la serie).

¿Y Bran? En 'Juego de tronos' tenemos al rey de más allá del muro, al rey de los muertos, al rey del norte, al monarca de los siete reinos... y al rey del 'spoiler'. Bran, el Cuervo de los Tres ojos que se supone que puede saber todo lo que ha sucedido gracias a los cuervos-dron y a la internet de árboles mágicos, los verdaderos 'antiguos dioses' tantas veces citados (esto queda más claro en los libros que en la serie de TV) pero el muy puñetero se lo calla. Y solo de vez en cuando suelta el 'spoiler'. Esta vez lo hace finalmente, con resultados letales para alguno, pero nos demuestra que a veces sus dotes están fuera de cobertura (aunque allí esta Sam Tarly para ponerlo al día).

Pero un aviso: la teoría de que hay alguna conexión entre Bran y el rey de la noche, o de que incluso pueden ser la misma persona, tiene algún viso más de ser real, para los más suspicaces, tras la cataclísmica escena final con el Stark paranormal con los ojos en blanco.

LOS TRES DRAGONES

Si, los tres dragones también son hermanos, aunque después del anterior capítulo queda claro que dos irán por una parte y el otro, por otra. Después de que se desvelase con ojos azules, la única duda era qué tipo de fuego (¿hielo?; ¿una llama como de soldador en frío?) exhalaría el dragón caído en el lado oscuro, si el rey de la noche haría uso de él y qué impacto tendría sobre el Muro. La escena final lo aclara.

Rhaegar y Lyanna, Jon (bueno, no exactamente) y Daenerys

La incógnita que dejó abierta Ned Stark cuando le dijo en la primera temporada a Jon Nieve que cuando lo volviese al norte a ver le hablaría de su madre quedó sin resolver inicialmente (es obvio que no pudo cumplir su promesa) pero se ha ido aclarando progresivamente. En este capítulo llega la confirmación final (venga, si han llegado hasta aquí, 'spoilearemos' ya sin recato).

Última oportunidad para dejar la lectura.

(...)

El hermano mayor de Daenerys Targaryen y la hermana de Ned Stark, sí, se casaron formalmente, tuvieron un hijo cuyo nombre real se confirma definitivamente (Aegon Targaryen) y que Ned Stark crió como bastardo. Y según las leyes de sucesión (Martin se distingue por haber creado personajes femeninos empoderados, que diríamos hoy, pero tampoco se imagina un mundo pseudomedieval abiertamente feminista), Jon que ya no es ni Jon ni Nieve pero aún no lo sabe es el legítimo heredero del trono.

Aunque es posible que la Madre de Dragones no ponga demasiados impedimentos a subir al trono de su mano de su sobrino. Porque sí, después de unas cuantas temporadas de despelote a veces gratuito pero de agradecer y otras de contención casta, vuelve a haber escena de cama en 'Juego de tronos'.

Mejor que entren en calor, porque la marcha de los muertos encabezados por el dragón-soplete no pinta nada bien.