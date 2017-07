Una foto de Eva González con 'hiyab' desata la polémica

Eva González ha desatado algunas críticas tras publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece cubierta con un 'hiyab', el velo que llevan las mujeres musulmanas. La imagen de la presentadora de 'Master Chef' ha dividido a sus seguidores. Algunos consideran que no hay ningún problema en hacerse una instantánea con el pañuelo, mientras que otros creen que hace un flaco favor a las mujeres musulmanas.

"Eva, el pañuelo es un símbolo ideológico que no creo que represente tus valores. Guapa estás te pongas lo que te pongas, pero bajo mi opinión, eres un ejemplo a seguir en la moda por lo que es peliagudo promocionar el hiyab en Occidente. Con todos mis respetos te lo digo"; "Sea por lo que sea no hay necesidad de esta foto"; "Muy guapa, pero no me gusta que las mujeres estén obligadas a llevar velo", son algunos de los comentarios que han destacado en las redes.

"El velo es una herramienta política. Hay muchas mujeres que no lo quieren llevar pero están obligadas. Eso no es libertad"; "¿A dónde vas con eso?”;"No entiendo lo de cubrir la cabeza, por lo demás muy guapa”, opinan otros de la imagen de la mujer de Cayetano Rivera, que ha recibido 42.500 'Me gusta'.