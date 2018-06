Frank Cuesta y animalistas, a la greña por los toros

Si algo ha dejado claro Frank Cuesta, alias 'Frank de la Jungla', desde que empezó a triunfar en la tele es que no tiene pelos en la lengua. Y la última demostración de su estilo directo y contundente ha tenido como destinatario las asociaciones de animalistas y veganos, a los que ya ha criticado en varias ocasiones y a los que ahora ha calificado en un vídeo de "un movimiento de odio, de intransigencia, de no tolerar a los que no son como ellos". Además, sentencia: "No valéis ni la mierda que cagáis!", y finaliza la diatriba a sus críticos con un explícito: "Que os den culo".

El origen de estos improperios nace de las críticas previas que han colgado en las redes sociales asociaciones de animalistas y veganos, al aparecer Frank Cuesta en varios medios de comunicación en plazas de toros y en festejos taurinos. Entre estas imágenes del popular herpetólogo destaca una en la que asiste a un festejo en la plaza de Las Ventas, de Madrid, una corrida que se celebró el pasado domingo, 10 de junio, y a la que también asistió el Rey Felipe VI.



El Rey, saludando en la plaza de Las Ventas, el pasado domingo. / JAVIER LIZÓN (EFE)

En principio, puede parecer contradictorio que Frank Cuesta, un acérrimo defensor de la vida animal, tenga entre sus diversiones asistir a corridas de toros. Pero esta sorprendente situación tiene una explicación, que el mismo adelanta en el controvertido vídeo, y que este martes, 12 de junio, ha confirmado DMax: Cuesta está preparando una nueva serie para esta cadena de televisión sobre el mundo de los toros.

Según señalan desde DMax, en la nueva temporada del programa 'Wild Frank', Cuesta "se adentrará en el mundo de la tauromaquia, un asunto que genera un gran debate y que cuenta con dos bandos claramente enfrentados: los que consideran las corridas de toros una “fiesta nacional” y los antitaurinos que abogan por la abolición de esta práctica en España".

¿Cuál es el futuro de las corridas de toros? ¿se prohibirán en España? Estas son las preguntas a la que intentará dar respuesta Frank en un programa que ya está en pleno rodaje, y que constará de tres episodios de una hora.

Así, tras asistir como observador a una jornada de caza recreativa en Suráfrica y acceder al interior de un circo en Italia para ser testigo del trato que reciben los animales que trabajan en él, Frank vuelve a “mojarse” adentrándose en un mundo rodeado de polémica como es la tauromaquia, con el objetivo de acercarse a sus protagonistas y conocer los distintos puntos de vista en torno a esta práctica.

Así, Frank visita las principales ganaderías de toros de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid, asiste a corridas y comparte el día a día de los toreros que ahora están en plena temporada taurina.