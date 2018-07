El gran cambio de Miguel Ángel Silvestre: se tiñe el pelo de verde junto a su sobrino

Miguel Ángel Silvestre ha demostrado ser un hombre de palabra. El actor, que actualmente reside en Los Ángeles, ha aprovechado sus días de vacaciones para poner rumbo a España y pasar unos días junto a su familia y amigos. Una de las personas de las que disfrutará durante su estancia en nuestro país es su sobrino, quien le había hecho una petición: quería que se hicieran el mismo corte de pelo.

Y dicho y hecho, el protagonista de 'Velvet' (Antena 3) y 'Sense8' (Netflix) ha dejado su look en manos del pequeño, que ha elegido un tono verde bastante atrevido con el que seguro no pasarán desapercibidos. "Le prometí a mi sobrino que cuando llegara a España, pasaríamos un día juntos. Tío y sobrino. Me pidió que quería que nos cortaran el pelo de la misma manera", escribe Miguel Ángel en Instagram, donde ha compartido una fotografía que muestra el resultado final.

"Tiene que ser radical y arriesgado". Esas fueron las palabras de su sobrino, tal y como asegura el actor en la misma publicación. "¡Él eligió el corte y el color! Tiene muy buen gusto. Fearless style", añade Miguel Ángel. Su compañera en 'Velvet', Paula Echevarría, ha reaccionado al cambio de imagen de su amigo con unas palabras que lo aprueban por completo. "¡Me encanta!", ha escrito en un comentario.