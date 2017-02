La infanta Cristina amenaza con demandar a la revista 'El Jueves'

La infanta Cristina podría demandar a la revista 'El Jueves' por una portada que protagoniza con Iñaki Urdangarín. En la ilustración aparece la hermana del Rey manteniendo relaciones sexuales con su marido en la celda, en la postura del perrito. La encabeza el titular: "Cristina irá a la cárcel". Más abajo, ella aclara: "Pero solo a los vis a vis". Tras conocerse que finalmente el yerno de Juan Carlos I no ingresaría en prisión, 'El Jueves' 'rectificó' con un dibujo de Igor en el que se la ve pillando 'in fraganti' a su marido en la misma postura pero con el juez. Pau Molins, su abogado defensor, ha declarado a 'El món a RAC1' que le recomendará demandar al semanario satírico. "Eso no es libertad de expresión. Son reincidentes y ya les condenaron por un delito de injurias y una multa de 3.000 euros", según recoge 'Nació digital'.

El equipo de 'El Jueves' ha desplegado su reconocido sarcasmo para responder a tal amenaza con un tuit en el que se lee: "La defensa de 'El Jueves': 'No sabemos nada. El tema de las portadas la llevan nuestros maridos".

Asimismo, ha elaborado un comunicado en la misma línea en la que se anuncia: " El Consejillo de Redacción ha convocado una reunión urgente para estudiar la situación [...]. Ha decidido que la estratagia consistirá en hacerse los tontos y echarle la culpa a sus maridos". "En 'El Jueves' ya estamos bastante afectados con el resultado de la sentencia como para que, encima, vengan a amenazarnos con una querella", asegura Guille, su director.

OTRAS PORTADAS

Esta no es la primera vez que el semanario se atreve con la Casa Real. En el 2007, un juez mandó retirar de los quioscos los ejemplares cuya portada aparecían Letizia y Felipe en pleno coito con el fin de conseguir la ayuda de 2.500 euros que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrecía a las parejas españolas. Asimismo, se les impuso una multa de 3.000 euros. En el 2014, cuando abdicó Juan Carlos I, se tuvieron que retirar aquellas revistas en las que se veía su caricatura pasando a su hijo la corona llena de excrementos.