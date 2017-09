Islandia lanza un 'reality show' con cinco gatos

El 'Gran hermano' de los gatitos ya está aquí. La televisión islandesa ha sorprendido con 'Keeping up with the Kattarshians', una serie de vídeos en directo que muestra la vida de cinco gatos durante las 24 horas del día. El programa está patrocinado por la Sociedad de Protección de Gatos de Islandia para promover la adopción de gatos callejeros.

Inga Lind Karlsdóttir es el cerebro que está detrás de este 'reality'. "Nos tomó un año reunirnos, porque queríamos que todas las entidades para el bienestar animal lo aprobaran", ha explicado en el medio digital estadounidense 'Vice'. "Y aquí estamos, un año más tarde, con el primer 'reality show' protagonizado por felinos. Todas las personas que se reían entonces ante la idea no se ríen ahora", ha añadido.



Los cinco gatos, Hekla, Katla, Vigdís, Bubbi y Þór, ya se han convertido en sensación viral. Sus personalidades, completamente distintas, y sus travesuras han conseguido ya sobrepasar las fronteras islandesas. La web de la televisión islandesa, Nútíminn, nunca antes había recibido tantas visitas, con seguidores de todas las partes del mundo.

El título está buscado con cierta ironía, porque se inspira en el 'realiy' americano 'Keeping up with the Kardashians', que protagoniza la presentadora Kim Kardashian.

Los gatos, que han sido adoptados, viven en una casa de muñecas equipada con cámaras ocultas. Los espectadores pueden observar todas sus acciones, o ausencia de movimientos, porque lo cierto es que se pasan mucho tiempo haciendo la siesta. Vamos, que son unos excelentes representantes felinos de lo que se entiende por concursante de 'Gran hermano'.