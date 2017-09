J.J. Abrams toma el mando de Star Wars IX

J.J. Abrams, el hombre que se puso a los mandos de la nueva trilogía de 'Star Wars' con 'El despertar de la fuerza', será el encargado de sustituir a Colin Trevorrow al frente del Episodio IX de la saga.

Según ha informado este martes el portal oficial Starwars.com, Abrams completará la nueva trilogía y será el coguionista del filme junto a Chris Terrio ('Argo'). La cinta será producida por Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Abrams, Bad Robot y Lucasfilm.

"Con 'El despertar de la fuerza', J.J. consiguió todo lo que deseábamos, y estoy entusiasmada de que vaya a regresar para cerrar esta trilogía", ha indicado la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

El pasado 5 de septiembre se dio a conocer que Trevorrow y Lucasfilm decidieron de manera conjunta que el cineasta estadounidense no fuera finalmente el director del episodio IX. "Colin ha sido un maravilloso colaborador a lo largo del proceso de desarrollo (de la película), pero todos hemos llegado a la conclusión de que nuestras visiones para el proyecto difieren. Le deseamos a Colin lo mejor y compartiremos más información sobre este filme pronto", ha señalado Lucasfilm en un comunicado.

Problemas con el guion

Los medios especializados 'Variety' y 'The Hollywood Reporter' indicaron que los problemas entre Lucasfilm y Trevorrow podrían deberse al guion del largometraje.

Trevorrow se incorporó en el 2015 al universo ideado por George Lucas, ahora propiedad del gigante multimedia Disney, tras su aplaudido trabajo en 'Jurassic World' (2015), que recaudó en todo el mundo 1.671 millones de dólares (1.348 millones de euros).

Despido de Lord y Miller

La salida de Trevorrow no es la primera controversia relacionada con los directores de esta popular saga. El pasado junio, Phil Lord y Christopher Miller fueron despedidos como los realizadores del filme, que se centrará en las aventuras de un joven Han Solo, el carismático personaje que en las primeras películas fue interpretado por Harrison Ford.

El veterano cineasta Ron Howard reemplazó entonces a Lord y Miller en sus labores.

Cambios en 'Rogue One'

Además, la cinta 'Rogue One' (2016), que fue la primera historia de 'Star Wars' escindida de su trama original ('spin-off', en inglés), requirió que Tony Gilroy se hiciera cargo del rodaje de escenas extra para enderezar un proyecto que no parecía ir por el mejor camino bajo la dirección de Gareth Edwards.

La próxima entrega de 'Star Wars' que desembarcará en los cines es 'Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi', cuyo lanzamiento está previsto para este diciembre y que, con el protagonismo de Daisy Ridley y Mark Hamill, continuará la narración iniciada por 'Star Wars' Episodio VII - El despertar de la fuerza' (2015).