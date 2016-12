Jennifer Lopez confirma su romance con Drake

Tras el runrún de las últimas semanas sobre el romance entre Jennifer Lopez, de 47 años, y Drake, de 30, la estrella del Bronx se ha encargado de confirmarlo publicando una imagen sin mensaje en su cuenta de Instagram, en la que posee nada más y nada menos que 55,2 millones de seguidores. Y es que en solo una hora, la instantánea ha alcanzado los 320.000 me gusta y más de 12.000 comentarios.

A pesar del revuelo que ha ocasionado la fotografía donde ella aparece sobre el regazo de él con los ojos cerrados, y los dos se funden en un abrazo, no se trata de la primera imagen que sale a la luz, ya que después de la visita del rapero a su espectáculo 'All I Have' en Las Vegas, la pareja compartió varias imágenes donde posan sonrientes.

Mientras la cantante disfrutaba de su soltería desde el pasado mes de agosto cuando rompió con el bailarín Casper Smart, Drake, de 30 años, ha mantenido una intermitente y larga relación conRihanna, aunque ninguno de los dos confirmó nunca su noviazgo.

Parece que a la diva de Barbados no le ha sentado bien la confirmación del nuevo idilio, pues algunos medios han afirmado que la intérprete dejó de seguir a Jennifer Lopez en las redes sociales.