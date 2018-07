Johansson renuncia a encarnar a un transexual

La actriz estadounidense Scarlett Johansson ha anunciado en un comunicado que, tras la polémica suscitada, abandona la película Rub and Tug, en la que iba a encarnar a una persona transgénero. «A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi cásting como Dante Tex Gill –el personaje protagonista de la historia– he decidido retirarme respetuosamente del proyecto», comunicó Johansson en un comunicado remitido a la revista Out. «La intérprete recuerda que según GLAAD, la principal organización de EEUU que ayuda a dar visibilidad a los derechos LGTB, ese tipo de personajes cayeron un 40% en el 2017 respecto al año anterior, sin representación de personajes trans en ningún lanzamiento de los grandes estudios. «Aunque me hubiera encantado la oportunidad de involucrarme en la historia y la transición de Dante, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero», afirma Johansson. La comunidad LGTB celebró la decisión mientras otros critican que la actriz haya cedido. En la base de este debate se sitúa la falta de oportunidades para los artistas transgénero.