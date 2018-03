Jordi Évole se disculpa con Marta Sánchez

Tras salir en todos los informativos por las reacciones tras ponerle letra al himno de España en su actuación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Marta Sánchez aprovechaba su presencia en el plató de 'El Hormiguero' para responder, entre otras cosas, a quienes la acusaron de no tributar en España, señalando en especial al periodista Jordi Évole.

"Jordi, querido, yo te admiro mucho como periodista. Tengo que decirte que mis flores favoritas son las peonias rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas. Tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí si no que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí”, sentenciaba zanjando así polémica.

La reacción de Jordi Évole no se ha hecho esperar y el periodista ha usado las redes sociales para disculparse con la cantante: "Pues marchando unas peonías rosas @martísima_soyyo. Mis disculpas" junto a una foto de las flores favoritas de la cantante. "Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos", añadía la artista.

Marta Sánchez ha anunciado que repetirá el concierto en abril en el Gran Vía Teatro Coliseum de Madrid.