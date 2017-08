'Juego de tronos' bate récords en su adiós

Que el final de la séptima temporada de 'Juego de tronos' iba a ser un 'pelotazo' ya estaba cantado. Pero los resultados han sido tan espectaculares que han desbordado las expectativas de los más optimistas directivos HBO. Así, la cadena de pago estadounidense ha comunicado que el séptimo episodio de la penúltima entrega de la serie basada en la saga 'Canción de hielo y fuego', que se emitió en EEUU el pasado 27 de agosto con el título de 'The Dragon and the Wolf', reunió a una media de 12,1 millones de espectadores. Esta cifra es un 36% más de los 8,9 millones de personas que vieron el final de la sexta entrega. A esta audiencia hay que añadir la de las repeticiones y transmisiones en las aplicaciones bajo demanda de HBO, que aumenta las puntuaciones generales del domingo a 16,5 millones de personas.

Pese a todo, la cifra puede parecer baja, si se compara con una final de la Champions con equipo español en juego (que ronda los 10 millones de personas). Pero se ha de tener en cuenta que se emite en un canal de pago en EEUU, y que existe la opción de verlo en diferido. Y, claro está, que aún falta por sumar toda la audiencia mundial por 'streaming', que puede dar cifras colosales, pese al gran 'pirateo' que ha sufre la serie.

LA TEMPORADA

En términos generales, esta séptima y penúltima temporada de 'Juego de tronos' ha congregado un total de 30,8 millones de espectadores, un aumento de casi ocho millones con respecto a la temporada anterior. Un récord que puede considerarse doble, si se tiene en cuenta el problema de los piratas informáticos, que robaron datos y contenido de la HBO -incluyendo secuencias de episodios inéditos de 'Juego de tronos'- y lo filtraron en internet.

A falta de la última temporada, 'Juego de tronos' se ha despedido con la trama por todo lo alto: un dragón zombi, un romance ilícito y una venganza. En la próxima entrega se deberá desarrollar la inconclusa batalla para hacerse con el Trono de Hierro para reinar sobre los Siete Reinos de Westeros. Y también hacer frente al ejército zombi de los Caminantes Blancos, encabezados por el Rey de la Noche de los no-muertos, que marchan hacia el sur y amenazan con destruir la humanidad.

SIN PREMIO EMMY

Cabe señalar que, pese a estos excelente resultados de audiencia, y unas críticas también muy positivas, esta entrega de 'Juego de Tronos' no va a tener un reconocimiento en galardones, como en otros años. Y es que el reglamento de los Emmy (los Oscar de la tele, que se entregan el próximo 17 de septiembre en Los Ángeles) dejan bien claro que no se pueden presentar a los premios aquellas producciones que se hayan estrenado cuando haya finalizado la temporada televisiva convencional, en junio. Y esta entrega de 'Juego de tronos' llegó en julio: se retrasó para poder rodar exteriores en zonas de crudo invierno, tal como requería la trama. Pero el reglamento es inflexible y esta entrega de la serie deberá esperar a la próxima edición de los Emmy, en el 2018.