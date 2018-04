Un juez de California niega al macaco Naruto la autoría de sus selfis

El macaco Naruto se hizo famoso en el 2011, cuando el fotógrafo David Slater instaló una cámara en la isla de Sulawesi (Indonesia), y el animal se tomó varias selfis. El grupo animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) presentó en el 2015 una denuncia ante la justicia estadounidense contra el libro que recogía las fotos que se tomó el mono, pidiendo que se reconociera al animal como el propietario legal de todos los selfis que se había hecho. Ahora, tres años después, un juzgado de California ha determinado que Naruto no puede beneficiarse de los derechos de autor porque "las leyes no recogen el derecho a la propiedad intelectual de los animales".

La decisión del tribunal, tomada este lunes, pone punto y final a un debate que ha llevado a Naruto al estrellato en las redes, donde su sonrisa de oreja a oreja se convertido en uno de los selfis más famosos del mundo. La justicia estadounidense ha dado la razón a Slater, que cree que los derechos de autor le corresponden a él, ya que fue quien instaló la cámara en la selva precisamente con el objetivo de que los macacos jugaran con ella.

Tensión entre la justicia y PETA

Es el segundo revés que sufre PETA por este asunto, ya que el año pasado un tribunal de San Francisco dictaminó que "solo los humanos tienen derechos de propiedad". Aun así, la asociación animalista no se da por satisfecha, y considera que, "denegándole el derecho decopyright a Naruto, estamos discriminando a todos los animales por el simple hecho de no ser humanos".

El tribunal de Californa ha sido especialmente duro con PETA, ya que les ha acusado de "usar a Naruto como un peón para conseguir sus fines ideológicos". El grupo activista ha respondido declarando que el juzgado "dejó de lado la verdad de los hechos".

El año pasado, la asociación animalista y Slater llegaron a un acuerdo, según el cual el 25% de los beneficios del libro donde se recogían las selfis de Naruto irían destinados a protegerle a él y a su especie. El fotógrafo no ha desvelado si le ha salido a cuenta publicar la foto, aunque sí ha reconocido que el libro ha tenido poca aceptación: ha vendido menos de 100 copias.