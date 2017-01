Kim Kardashian rompe su silencio

Después de 35 semanas ausente, Kim Kardashian ha regresado de lleno. La celebrity no solo ha reabierto su cuenta de Instagram, que llevaba sin actividad desde que sufrió el secuestro en un hotel de París, sino que también ha hablado sobre el traumático suceso, entre lágrimas, de manera pública. «Me van a disparar por la espalda», «no hay manera de escapar», relata Kardashian en un tráiler que ha emitido la cadena Enews, que produce la serie The Kardashians, y en el que revive por primera vez su ataque en París. En el tráiler promocional de la próxima temporada de su exitoso reality, que se podrá ver en marzo, Enews ofrece una breve secuencia en la que se ve a la estrella llorando mientras explica a sus parientes cómo fue agredida cuando unos ladrones entraron a principios de octubre en la habitación del hotel donde se alojaba y le robaron sus joyas, dejándola atada en el cuarto de baño. «Estoy realmente enojada cuando lo pienso», añade la celebrity, de 36 años, que ha guardado una total discreción ante el episodio y que hasta ahora no había explicado públicamente.