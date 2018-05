Kylie Minogue: desnudo a los 50

Kylie Minogue ha posado desnuda, solo con una guitarra, en su cuenta de Instagram. De esta forma tan contundente ha querido celebrar la conocida cantante sus 50 años, que cumplió el lunes. La estrella del pop se muestra agradecida por las oportunidades que le ha brindado la vida, y se toma el futuro con entusiasmo: «Empieza una nueva década», escribe en el texto de la foto. Desde que saltó a la fama, en el año 2000 con la canción I should be so lucky, Minogue ha vendido más de 68 millones de discos. Su vida ha estado marcada por sus relaciones con famosos, como Michael Hutchence, Lenny Kravitz y Andrés Velencoso, entre otros. En 30 años de carrera ha conseguido reunir varios premios ARIAs, un Grammy y un OBE, concedido por la reina Isabel II de Inglaterra. Ahora está immersa en la gira Golden, título homónimo de su primer álbum de estudio en cuatro años y el 14º de su carrera. El 1987, Kylie Ann Minogue saltó de la pequeña pantalla –-de la mítica serie Neighbours– a las listas de ventas musicales de su país con el colorido y saltarín The Loco-motion, que permaneció siete semanas en el número uno.

Lo que podría haber sido una aventura efímera cobró nuevos bríos cuando un año después publicó su primer álbum, Kylie (1988), cargado de melodías bubblegum como la de I should be so lucky, y extrapoló su éxito a Reino Unido y, de allí, al resto de Europa. Una vez que tomó las riendas de su carrera dejó joyas como el atmosférico Confide in me, de 1994, pauta del pop noventero, o Where the wild roses grow, balada en la que acercó posturas musicales con Nick Cave.