Merche niega tener problemas económicos

El desfile que ayer montó Juana Martín en el Museo del Ferrocarril, en el que presentó su nueva colección Resort 2019 The cure, y cuya venta de entradas fue a la investigación del cáncer de mama, contó con la presencia de muchos famosos como Begoña Fernández, la esposa de Pedro Sánchez, Antonia San Juan y Merche, entre otros. «Cuando Juana me llamó me hizo mucha ilusión y cuando me dijo la causa todavía más», contestó Merche, cuya última aventura ha sido participar en Bailando con las estrellas, donde fue la segunda expulsada.

Respecto a uno de los últimos rumores que conocíamos sobre la difícil situación económica que atraviesa y que le habrían obligado a bajar el precio de su casa, ella lo niega: «La cosa va muy bien, no paro de trabajar, estoy en plena gira de mi último trabajo y bueno, esos rumores son cosas que salieron ya hace por lo menos dos años». Lo que no quiere desmentir la artista es si finalmente ha tenido que bajar el precio de la casa.