Meryl Streep, señalada como encubridora del 'caso Weinstein'

Las réplicas que suceden al 'terremoto Weinstein' no solo ha hecho que salgan a la luz más casos de depredadores sexuales en Hollywood, sino que también han salpicado a otros famosos que con su silencio han contribuido a normalizar esa detestable práctica. Ahora el dedo acusador señala directamente a todo un mito del feminismo en el star system norteamericano: Meryl Streep.

Varios carteles con una fotografía de Weinstein junto a Streep han aparecido en varios puntos de Los Ángeles. En dichos letreros y sobre los ojos de la oscarizada actriz recae un cartel de fondo rojo con letras blancas en el que se puede leer la leyenda "She knew" (traducido como "ella lo sabía"). Las imágenes se han difundido rápidamente por las redes sociales y han tenido un gran impacto entre los fans de la actriz, una de las más queridas de la industria por su simpatía y activismo social.

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.



Posters appeared next to the Hollywood Highland Center, 20th century Fox Studios, and near Meryl Streep's Pasadena home. pic.twitter.com/Do3EoyVGzc — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) 19 de diciembre de 2017

CRÍTICA PÚBLICA

Esta semana Streep ya fue duramente criticada por Rose McGowan, una de las primeras mujeres en denunciar a Weinstein y una de las voces más firmes de la campaña de denuncia en las redes #MeToo. La actriz de Embrujadas, que llegó a un acuerdo extrajudicial con Harvey Weinstein hace 20 años por un presunto caso de violación, criticó la iniciativa de algunos compañeros de profesión de vestir de negro durante la gala de los Globos de Oro del próximo 7 de enero como protesta silenciosa ante la lacra del abuso sexual en Hollywood.

McGowan crítico la campaña en Twitter y la calificó de "hipócrita". "Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para el monstruo cerdo, se vestirán de negro en los Globos de Oro en una protesta silenciosa. TU SILENCIO es EL problema. Aceptarás un premio falso sin aliento y no habrá ningún cambio real. Yo desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa (la línea de ropa que Weinstein lanzó junto a su exesposa, Georgina Chapman)". Poco después, McGowan borró el tuit.

"NO LO SABÍA"

En una publicación que la actriz de Los puentes de Madison envió al Huffington Post, Streep dijo sentirse "herida" al ser "atacada" por McGowan, y aseguró que "no sabía nada" sobre los supuestos abusos cometidos por Weinstein. "No me mantuve deliberadamente callada. No lo sabía. No me gusta que se agreda a mujeres jóvenes [...] Nunca en mi vida he sido invitada a su habitación de hotel", escribe en el comunicado.

"Siento de veras que me vea como una adversaria, porque las dos estamos junto a todas las mujeres en nuestra industria, plantadas ante el mismo implacable enemigo: un statu quo que quiere por todos los medios volver a los malos días de antaño, cuando se abusaba de las mujeres, y se les negaba el acceso a los niveles más altos de la industria, donde se toman decisiones", concluye la veterana actriz.

Meryl Streep, la actriz con mayor número de nominaciones al premio Oscar, trabajó con Weinstein en películas como Las vueltas del destino y La dama de hierro, película que le valió su segunda estatuilla por su papel de Margaret Thatcher. Streep también calificó al productor como un "dios" tras ganar un Globo de Oro en el 2012.