Mikayla Holmgren, la primera mujer con Síndrome de Down que compite en Miss EEUU

No ha ganado el título de Miss Minnesota y, por tanto, no puede optar a la tiara de Miss EEUU, pero ha enamorado a público y jurado por su valentía y tesón. Mikayla Holmgren ha hecho historia al convertirse en la primera mujer con Síndrome de Down que participa en un concurso de belleza para ser Miss Estados Unidos.

A sus 22 años, Holmgren asegura que quiere mostrar a las personas discapacitadas que deben seguir sus sueños. Aunque finalmente no se llevó la corona de Miss Minessota, ha recibido dos galardones: el premio al espíritu Miss Estados Unidos y el premio del director.

Además, la modelo está estudiando en la Universidad de Bethel y es embajadora de una organización sin ánimo de lucro que fomenta las relaciones y las capacidades sociales de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo.