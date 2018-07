Una modelo da el pecho a su bebé durante un desfile de bañadores

Mara Martin se ha convertido en protagonista absoluta de un desfile de bañadores de la revista Sports Illustrated. Y no precisamente por la prenda, sino por un gesto reivindicativo: dio el pecho a su bebé durante su trayectoria en la pasarela.

La modelo publicaba en sus redes sociales la imagen de la felicidad, ella acompañada de su bebé, que tenía unos audífonos para evitar el ruido. "Esta es la cara que se te queda cuando tu madre es finalista. Estoy agradecida a Sports Illustrated por elegirme. Para todas las que se presentaron al casting, sois las mejores. ¡Vamos a hacer esto! Felicidades a todas", decía, acompañando con el hashtag #modelmom (madre modelo).

Se refería con este texto a su participación en el desfile de bañadores de la revista, en el que apareció amamantando al bebé en una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

"QUÉ NOCHE", volvía a poner en su Instagram. "No hay palabras para describir cómo me siento. Todo el que me conoce sabe que este ha sido el sueño de mi vida".

Aunque no todo eran buenas noticias para ella, que viéndose en titulares de prensa lamentó que esto fuera noticia. "No puedo creer que esté ocupando titulares por hacer algo que hago todos los días. Es humillante, pero agradezco la oportunidad de lanzar un mensaje que espero que sirva para normalizar dar pecho a nuestros bebés y mostrarle a otras mujeres que PODEMOS CON TODO".

Model Mara Martin inspires during @SInow's Miami Swim Week by breastfeeding her child on the catwalk. #Motherhood pic.twitter.com/9IELGcz1Il — Early Today (@NBC_EarlyToday) 17 de julio de 2018

"No debería ser noticia"

"Mi historia de ser madre y amamantar mientras desfilo es solo eso, no es un titular. Había muchas más noticias en ese desfile que el mundo debería conocer: una mujer que estaba en el Ejército, otra que se había hecho una mastectomía, supervivientes de cáncer, medallistas paralímpicas... Esas son las historias que la gente debería estar discutiendo".

Por último, lanzó un mensaje de empoderamiento a las mujeres: "A todas aquellas que siguen este camino. Estad orgullosas. ¡Soy una de vosotras! Todas me inspiráis, os quiero".