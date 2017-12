Muere Johnny Hallyday, el 'Elvis francés'

El cantante Johnny Hallyday, conocido como el Elvis francés, ha muerto esta madrugada en París a los 74 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón, según ha informado su esposa, Laeticia, a través de un comunicado difundido por la agencia France Press. El rockero ha fallecido en su casa de Marnes-la-Coquette, al oeste de la capital francesa, adonde había sido trasladado desde una clínica parisina en la que había estado internado los últimos seis días.

Jean-Philippe Leó Smet, nombre real del cantante, anunció el pasado mes de marzo, a través de su cuenta de Twitter, que padecía un cáncer y que estaba en tratamiento médico.

"Desde hace unos meses estoy en tratamiento por unas células cancerígenas", explicaba la estrella francesa del rock en su cuenta de esa red social el 8 de marzo pasado en un mensaje en el que se mostraba optimista sobre su recuperación ("mis días no están en peligro", decía) y criticaba las "informaciones alarmistas".

El 17 de noviembre pasado, fue ingresado de urgencia por una insuficiencia respiratoria relacionada con su dolencia. Durante su ingreso, Hallyday recibió una nueva sesión de quimioterapia.

En el comunicado de su muerte, su esposa señala que "hasta el último momento, se enfrentó a esta enfermedad que lo había estado comiendo durante meses, dándonos lecciones de vida extraordinarias". De ello es prueba su cuenta de Twitter, que refleja la pasión que sentía el rockero por la vida.

Fenómeno de masas

Hallyday, nacido en París el 15 de junio de 1943, de padre belga y madre francesa, fue un auténtico fenómeno de masas que publicó un centenar de discos a lo largo de una carrera de 57 años en la que muchas de sus canciones alcanzaron grandes éxitos. En Francia siempre le compararon y admiraron como si del mismo Elvis Presley se tratara.

El padre del rock and roll francés y del twist, ganó 18 discos de platino desde que en 1960 publicó su primer sencillo y su primer álbum, titulado, 'Hello Johnny'. Entre sus temas de rock and roll figuran títulos como 'Rester vivant', 'O Carole' o 'Noir c'est noir', la versión francesa del 'Black is black' de Los Bravos.

En sus conciertos no faltaba nunca 'Requiem pour un fou', uno de sus himnos, o la lírica 'J'ai pleuré sur ma guitare', o canciones rockeras como 'Au Café de l'Avenir', 'Oh! ma jolie Sarah', 'Gabrielle', 'La fille de l'été dernier', o temas más poperos como 'Quelque chose de Tennessee' o country como 'De l'amour'.