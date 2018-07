Muere Nancy Sinatra, la primera esposa del cantante Frank Sinatra

Nancy Sinatra Barbato, la primera esposa de Frank Sinatra, ha muerto este viernes, a los 101 años. "Ella fue una bendición y una luz en mi vida. Buena suerte, mamá. Gracias por todo", ha escrito su hija, la cantante Nancy Sinatra en Twitter.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙