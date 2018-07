Netta contesta a las acusaciones de plagio: "Muchas cosas suenan igual en la música, pero no es el caso"

Netta no se queda callada antes de las acusaciones de plagio. La artista israelí niega que 'Toy' tenga parecido con 'Seven Nation Army' de The White Stripes, tal y como apuntó Universal Music en una carta enviada a Doron Medalie y Stav Beger, autores del tema con el que ganó la última edición del Festival de Eurovisión en Lisboa, en una entrevista concedida a EFE y recogida por el diario ABC: "Muchas cosas suenan igual en la música, pero no es el caso. No tiene base (la acusación de plagio)".

"Cuando la escuché por primera vez, escrita para mí por dos maravillosos creadores, no sonaba a nada que hubiese escuchado en la vida. Era fresco, era mediterráneo, con algo de K-Pop y muchas otras influencias. Entonces intervine yo para añadir el cloqueo y el inicio. No había nada como eso en el mundo", aseguró la DJ y cantante, que actuará este fin de semana en Madrid coincidiendo con la celebración de las fiestas del orgullo.

Se suma a la protesta en contra de su actuación en Madrid

La polémica por el presunto plagio de 'Toy' no es la única a la que tendrá que hacer frente Netta desde su victoria en Eurovisión 2018. Orgullo Crítico promovió una concentración este pasado 29 de junio en el lugar donde actuará Netta este viernes, al considerar que la cantante "es un producto mediático creado por el Estado de Israel que sirve para difundir una imagen progresista y gayfriendly que no se corresponde con la realidad del país".