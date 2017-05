Un niño de 11 años piratea una conferencia de ciberseguridad para controlar a su osito de peluche

Reuben Paul, un niño de 11 años de Texas (EEUU), ha dejado atónitos a los cientos de asistentes de la One Conference 2017, una conferencia de ciberseguridad que se celebra en Países Bajos. No es para menos: Paul ha logrado manipular los dispositivos de la audiencia para controlar a su osito de peluche conectado con bluetooth y wifi.

Para realizar esta hazaña, el joven 'hacker' ha conectado un dispositivo Raspberry Pi a su ordenador portátil con el objetivo de rastrear los aparatos con bluetooth de la sala. Usando el lenguaje de programación Python, el menor ha conseguido utilizar estos dispositivos para que su osito de peluche grabase audio y encendiera sus luces.

Lejos de dejar este curioso pirateo como una anécdota, Paul ha querido lanzar un mensaje de advertencia ante los posibles peligros que puede suponer la conexión universal de estos dispositivos.

This kid is live hacking his toy. And all the important people in this room too. Go for it @RAPst4r!#NLCyber pic.twitter.com/I2AHTkmdXK — Patrick Borsoi (@PatrickBorsoi) 16 de mayo de 2017

En este sentido, Reuben Paul ha señalado a los asistentes a la conferencia que todo puede formar parte del llamado internet de las cosas, desde coches a aviones, pasando por 'smartphones' y 'smarthouses'. Debido a ello, el pequeño conferenciante ha querido advertir en clave de humor sobre la vulnerabilidad de esta funcionalidad, señalando que todo puede ser convertido en un arma.

Después de la conferencia, Reuben Paul ha vuelto a repetir su advertencia en su cuenta personal de Twitter. "Ha sido divertido pero espero que la gente captase el mensaje: hay que asegurar el internet de las cosas antes de que el internet de los juguetes se convierta en el internet de las amenazas", destaca.