Un niño con síndrome de Down se vuelve viral cantando un tema de Whitney Houston

Dane Miller es un niño de Texas (EEUU) de 9 años, que tiene síndrome de Down y que se ha convertido en todo un fenómeno viral en Facebook. Su tía Jeanne le ha grabado en vídeo cantando 'I Have Nothing', uno de los éxitos de la fallecida cantante Whitney Houston. Su pasión y sentimiento han llegado al corazón de muchas persones y ha llevado su vídeo a recorrer el mundo más allá de su localidad natal.

El joven Dane descubrió a la legendaria Whitney Houston gracias a su hermano mayor, con el que vio un documental sobre la artista, según ha declarado su familia al canal de noticias Fox News. Fue poco después, cuando tras escuchar numerosas canciones de la artista ya fallecida, protagonizó este inesperado 'playback', que su tía no pudo resistirse a compartir. "Solo con leer los comentarios ya me emociono. Algunas otras familias con niños con síndrome de Down han compartido fotos de sus hijos", explica la madre a la cadena tejana KTVT.

"¿No es este chico la cosa más dulce?", se ha preguntado su tía. "Le encanta cantar, Whitney [Houston] estaría orgullosa". Solo en Facebook ya suma más de 22 millones de reproducciones. A raíz del éxito de este vídeo, el pequeño ya tiene su propio canal de YouTube llamado 'Amazing Dane'.