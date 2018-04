Un nuevo vídeo muestra a Letizia encarándose a Sofía en la catedral

Unos días después de abrir telediarios y copar los titulares de la prensa internacional, ha aparecido un nuevo vídeo que muestra desde otro ángulo el rifirrafe entre las reinas en la catedral de Palma. Desde una perspectiva contraria a la que ofrecía la primera grabación, se aprecia claramente la máxima tensión del momento y el gesto crispado de la Reina Letizia, que, muy seria, se encara con Sofía, la reina emérita. Asimismo, se observa la preocupación del rey Felipe, que trata sosegar la escena cogiendo del brazo a su esposa, y la cara de asombro del rey emérito, Juan Carlos.

Las imágenes han sido publicadas por otro de los asistentes a la misa de Pascua de la catedral de Palma.

En el breve fragmento se observa cómo Letizia se encara con Sofía y le dice unas palabras para evitar que la madre del Rey se fotografíe con sus nietas en el pasillo de la catedral, poco antes de salir al exterior.

EL MENSAJE ENTRE LOS REYES

En las mismas imágenes también vemos a Juan Carlos dirigirle unas palabras a su hijo (según publicó El Español, un experto en leer los labios desveló que el rey emérito, de 80 años, le dijo a su hijo, de 50: "Felipe, ven un momento, hay que hablar". Y Felipe le contestó: "Ahora no, ahora no... no es el momento").

Las reinas protagonizaron el pasado domingo el tenso momento que se ha hecho viral en la red. El detonante de la discusión fue la intención de Sofía de hacerse una fotografía con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tras la misa del Domingo de Pascua en la catedral de Palma.