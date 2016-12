Paco Tous: "De niño me gustaba hacer de policía frente a los ladrones"

Paco Tous ha entrado con fuerza en la segunda temporada de 'Víctor Ros' , la serie de época de TVE-1 en la que interpreta a un rudo guardia civil andaluz que se las tiene tiesas con el famoso detective encarnado por Carles Francino. Este jueves, 22 de diciembre, la producción cierra su segunda entrega, y el actor sevillano hace balance de esta nueva experiencia profesional.

De cura en 'El hombre de tu vida' a guardia civil en 'Víctor Ros'. ¿Lo suyo es vencer o convencer?

Aquí intento convencer, por las buenas o por las malas. El sargento Giralda es un tipo tosco y duro hecho en una Andalucía donde se optaba por la Guardia Civil o los bandoleros. En mi tierra o te tirabas al monte o te hacías guardia civil. Por eso choca con Víctor Ros nada más llegar, porque lo cree cursi y amanerado. Luego sus técnicas de investigación lo van dejando sorprendido.

¿Prefiere las series de época o contemporáneas?

Todo lo de época es atractivo de entrada: vestuario, decorados naturales, ambientación… Pero yo le prestaría a usted este uniforme que llevo puesto para que viera el calor que se pasa. Pero hacer series históricas siempre tiene encanto, aunque los hombres hemos sido siempre en esencia iguales. A mi de niño me gustaba jugar a policías y ladrones. De policía, claro. Y hacer de 'cowboy' contra los indios.

¿Vio la primera temporada de la serie?

Sí, la vi para entrar aquí y me gustó. Tiene una magia especial. Y también un toque teatral que con los escenarios naturales de ahora gana mucho. No sé si la querían relacionar con Sherlock Holmes, pero recuerda mucho. Y eso es muy atractivo.

¿Qué le parece que haya estado cancelada un año hasta que TVE la ha recuperado?

Tengo que ser sincero y decir que no entiendo a los responsables de las televisiones por muchas cosas. Ellos sabrán lo que hacen, pero yo no llego a entenderlos. No comprendo, por ejemplo, cómo se puede guardar tanto tiempo una serie como 'Apaches' (Antena 3). Tampoco lo de las audiencias. Al no tener publicidad, TVE tiene que arriesgarse un poco. Y creo que lo han hecho bien con 'Víctor Ros', introduciendo además elementos que la van a hacer mejorar.

¿Qué diferencias hay entre el sargento Giralda del siglo XIX y el teniente coronel Tejero del XX?

Muchas. También fue divertido hacer ese papel histórico en el telefilme sobre el 23-F. Me lo pasé bien haciendo de Tejero. Nunca diría que fue un pardillo utilizado por otros. Creo que sabía lo que hacía. Se equivocó y la historia ya lo ha juzgado.

¿No le pareció decepcionante el resultado de 'El hombre de tu vida', la serie de TVE protagonizada por José Mota?

Sí. Tengo que ser sincero. Yo disfruté mucho en el trabajo con José Motaporque compartimos el mismo sentido del humor. Los dos creemos que hay que tomarse en serio el humor y así ha sido. Hemos hecho un trabajo muy bonito, pero que no ha tenido la respuesta deseada. De todos modos, hay que hacer autocrítica y reconocer que la serie podía haber sido más picante.

José Mota parecía José Mota, ¿no?

Bueno… Yo sí que le veía creíble. Si no se hubiera parecido a José Mota, la gente se lo hubiese pedido. Pero puede que haya habido errores en la serie, quizás por la norma actual de que todo sea blanco y limpio en una serie familar de TVE. A lo mejor se le podía haber echado algo más de pimienta y picardía. Pero de los errores se aprende porque tenemos que arriesgarnos a hacer cosas. Y aquí se optó por eso.

¿Cómo se lo tomó su amigo Mota?

Creo que mal, igual que yo. Cuando te implicas en un trabajo, y él se ha implicado más que nadie, no te gusta que no funcione. Pero es un tío tenaz y cabezota que estoy seguro de que lo va a intentar otra vez. Y lo va a sacar bien.