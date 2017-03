El pique de Risto y Jorge Javier en 'Got talent'

A pesar de que las actuaciones son el eje fundamental de 'Got talent', la chispa entre los jueces es sin duda la gran baza del concurso de Tele 5, que semana a semana se sitúa en las audiencias entre lo más visto de los martes. Y anoche saltaron muchas chispas, sobre todo entre Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide.

Y eso que los dos coincidían a la hora de valorar a uno de los concursantes, el ilusionista Ernesto y Pico, que no había superado las expectativas que habían puesto en él.

"Hoy más que Ernesto y Pico, has sido Ernesto Menos Cuarto", le soltó el presentador de 'Chester in love' al participante.

Cuando Jorge Javier pasó luego a valorar su actuación, comenzó aludiendo a su compañero en el jurado: "Yo no me atrevería a ser tan duro...", lo que rápidamente dio pie a la réplica de Mejide. "No he sido duro, he sido realista. Y no estás aquí para calificarme".

"IDIOTA"

Vázquez insistió en que no le habían dejado acabar la frase. "Iba a decir que no me atrevería a ser tan duro... porque me falta tu valentía, ¡idiota!"

"Jorge Javier ha confundido este plató con el 'Deluxe'", zanjó la discusión Mejide, añadiendo: "Parecemos Eduardo Inda y Marhuenda", en referencia a los piques de ambos tertulianos en 'La Sexta noche'.