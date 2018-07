El poder (y los millones) de Kylie Jenner

Hija de Kris y Bruce Jenne –ahora convertido en Caitlyn– y hermana de la modelo Kendall, Kylie Jenner (Los Ángeles, 1997) creció entre focos y cámaras, que grababan casi a diario el reality Keeping up with the Kardashians, que protagonizaba su célebre familia, sus padres y sus hermanas mayores. Junto a su hermana Kendall, pronto se convirtió en una de las jóvenes más influyentes de EEUU; crearon líneas de ropa y cosmética, han diseñado para la firma británica Topshop, han posado para las revistas de moda y hasta cuentan con su propio videojuego. La benjamina del clan recoge ya los frutos, y son muy jugosos.

La modelo ha sabido labrarse un exitoso camino en solitario. Además de ser un reclamo para las firmas y arrasar en las redes sociales, decidió debutar con solo 18 años (2016) en el universo de la belleza con el lanzamiento de Kylie Cosmetics. Una empresa gracias a la cual ya es una de las 60 mujeres mas ricas de América, según Forbes.

La revista ha anunciado esta semana la lista de las mujeres que, por su trabajo y esfuerzo en solitario, son grandes potentadas del planeta con una portada en la que la socialité aparece con un mesurado maquillaje, el cabello recogido en un moño bajo y ataviada con un entallado blazer negro con exageradas hombreras.

Un estilo discreto para una joven que está a punto de hacer historia, ya que podría convertirse en la primera persona, hombre o mujer, en ser milmillonaria antes de los 23 años, superando a Mark Zuckerberg, propietario de Facebook.

Kylie Jenner, de 20 años, ha compartido con sus más de 19 millones de seguidores en Instagram la foto de la portada, con este mensaje: «Wow. No me puedo creer que esté compartiendo mi propia portada de Forbes. Gracias por el artículo y el reconocimiento. Me siento bendecida por poder hacer lo que me gusta cada día. ¡Jamás podría haber soñado algo así!», afirmó la modelo y empresaria que tras meses de guardar silencio y de desaparecer por completo de la vida pública, anunció el pasado 1 de febrero que había sido madre de una niña.

Se estrenó en el mundo empresarial con una colección de barras de labios que comercializaba por internet por 26 euros. Las existencias se agotaron en minutos y en la reventa se llegaron a pedir hasta 1.000 euros por los lip kits. En pocos meses, la firma amplió su gama de productos con lápices de ojos, sombras, perfiladores y hasta ediciones limitadas que hace en colaboración con sus famosas hermanas.

Mientras que en el 2017 facturó 214 millones de euros con su empresa, Forbes confirma que actualmente Jenner ha amasado 770 millones con su marca de cosmética, creada hace tres años. «Con cada cosa que hago establezco nuevas tendencias. Pero lo que quiero es inspirar a mis fans para que sean quienes quieran ser, porque eso es lo que yo he hecho siempre», explica Jenner, que, a sus 18 años, fue nombrada por Time como la «adolescente más observada del mundo». Y tal vez es también la más poderosa: en febrero, un tuit suyo hizo perder a Snapchat mil millones de euros en valor bursátil, simplemente porque dijo que iba a dejar de usar esa aplicación de mensajería instantánea.

Menos exuberante que su hermana Kendall, la pequeña de las Kardashian ha sabido rentabilizar en solitario su popularidad con colaboraciones y contratos para firmas como Puma. «Me siento libre y me gusta experimentar con mi look», afirmaba al respecto de su imagen recientemente. Tanto es así que en el 2017, estrenó su propio reality, Lyfe of Kylie.