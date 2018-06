La policía irrumpe en 'Sálvame' para buscar a un colaborador

La tarde de este viernes 29 de junio transcurría con normalidad en 'Sálvame', hasta que la Policía Nacional ha irrumpido en los estudios de Mediaset para localizar a uno de los colaboradores. Al enterarse de esta inesperada visita, Kiko Hernández, que hoy estaba al frente del programa, se ha encargado de comunicar en directo a los tertulianos que uno de ellos debía abandonar el plató de manera inmediata.

"Gustavo González, acompáñame", ha dicho a continuación, sin alargar demasiado el misterio, mientras el tertuliano no ocultaba su cara de sorpresa. Los demás colaboradores, por su parte, se han quedado más tranquilos al conocer que no eran ellos los buscados por las autoridades. Acto seguido, tanto Kiko como Gustavo han abandonado el plató para acudir al encuentro con los agentes.

"No me preocupa nada, será alguna notificación", decía Gustavo por los pasillos, entre risas, mientras le restaba importancia al asunto. El propio Kiko se ha encargado de relatar a los espectadores lo que veía desde la distancia, al no poder grabar la conversación entre el paparazzi y la policía: "Hay cuatro agentes esperando en la puerta de Telecinco y Gustavo se dirige al coche".

Minutos después, Gustavo ha regresado y ha compartido con los espectadores los motivos por los que estaba siendo buscado: "Era por la documentación de un pleito tengo, pero no me preocupa. Es por unas fotos que hicimos, una persona nos demandó". Al escuchar esto, Terelu ha preguntado desde plató si esa persona es una presentadora. Después de que él respondiera de manera afirmativa, Kiko ha asegurado que se trata de Mariló Montero.